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İyidere - İkizdere yolu açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz bu milletin önünü kesemeyeceksiniz

AA |  03 Eylül 2021 Cuma - 16:42 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 17:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar Ankara'dan geliyor. Tesisin yapımını durdurmak için gayret sağlıyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz İkizdere'de  lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar çıkıyor, Ankara'dan geliyor, bizim bu  lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyor. Siz bu milletin  önünü kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış  Töreni'nde konuştu.
 
Açılışı yapılan eserlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projede  emeği geçenleri tebrik etti.
 
 
İyidere-İkizdere yolunun yaklaşık 38 kilometre, Hurmalık Tüneli'nin  birinin 850, diğerinin 720 metre, bağlantı yollarının 3,6 kilometre uzunluğa  sahip olduğunu belirten Erdoğan, yolun Avrupa'dan Orta Asya'ya uzanan Kafkasya  koridorunun en önemli güzergahlarından birinin üzerinde yer aldığını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde projenin Rize-Mardin hattındaki  kuzey-güney ulaşım aksının da en kritik kısımlarından birini oluşturduğunu  bildirdi.
 
 
Özellikle kış aylarında ulaşımda çok ciddi zorlukların yaşandığı bu  bölgenin artık güvenli, konforlu ve hesaplı bir sürüşle geçilebileceğini dile  getiren Erdoğan, tüm bu yolların bugün yaklaşık 31 kilometresinin hizmete  alındığını, kalanının da en kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılacağını  kaydetti.
 
Erdoğan, İyidere Lojistik Limanı'nın da devreye girmesiyle çok sayıda  firmanın bu bölgede üretim ve lojistik faaliyetine başlayacağını belirterek,  "Böylece dünyanın yıldızı, giderek yükselen bölgesi Doğu Karadeniz'de yavaş yavaş  şekillenmeye başlayan büyük ekonomik potansiyelin altyapısını şimdiden kurmuş  oluyoruz. Sanayisi ve turizmiyle gelişen bu bölgemizde yaptığımız her yatırımın  ülkemize çok ciddi geri dönüşleri olacağından şüphe duymuyoruz. En zor şartlarda  dahi fevkalade başarılara imza atan Karadenizli hemşehrilerimin bu imkanları en  iyi şekilde değerlendireceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.
 
 
Yarın da Salarha Tüneli'nin açılışını yaparak Rize'nin kuzeyi ile  güneyinin birleştirileceğini söyleyen Erdoğan, "Böylece artık Rize'nin gelişme,  büyüme, genişleme konusunda hareket alanı fevkalade artacaktır. Yarın açılışını  yapacağımız bu eserin de şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."  ifadelerini kullandı.
 
Ülkenin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi olan Karadeniz'i  adım adım hak ettiği eserlere ve hizmetlere kavuşturduklarını dile getiren  Erdoğan, sadece bununla kalmadıklarını, bölgenin zorlu coğrafyasının kaçınılmaz  sonucu olan afetlere karşı da etkin mücadele yürüttüklerini vurguladı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Karadeniz sahili boyunca gerek  Giresun, Rize ve Artvin'de gerek Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan bütün sel  felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdıklarını  belirterek, şöyle devam etti:
"Büyük yıkımların yaşandığı ilçelerimizi adeta yeni baştan inşa ederek  insanımıza sahipsiz olmadığını, devletinin yanında bulunduğunu gösteriyoruz.  Kastamonu ve Sinop'ta da inşallah bir yıla kadar tüm bu çalışmaları tamamlamış  olacağız. Avrupa'da sel felaketlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala  hiçbir altyapının çalışmadığının haberlerini siz de televizyonlardan  izliyorsunuz. Aynı dönemde biz felaketin ardından 3-5 güne kalmadan gerektiğinde  helikopterle jeneratör taşıyarak gerektiğinde askerimizin envanterindeki seyyar  köprüleri kurarak insanımıza her türlü hizmeti sağlıyoruz."
 
 
Nerede felaket yaşandıysa orada olduklarını vurgulayan Erdoğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama birileri de biz bu adımları atarken 'Acaba nasıl biz bunların  önünü keseriz' diye buralara geliyor. Bunlarda ar yok, bunlarda haya yok. Bir  dikili taşınız olsun. Var mı bunların bir dikili taşı? Yok. Şimdi biz İkizdere'de  lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar çıkıyor, Ankara'dan geliyor, bizim bu  lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyor. Türkiye'nin değişik  yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Neymiş,  bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz.  Biz bu tesisleri yapacağız, bu yolları yapacağız, bu tünelleri yapıyoruz,  yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim  burada dimdik ayakta dursun."
 
 
"Sıkıntıları milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle birer  birer geri bıraktık"
Ülkesini aşkla sevmek, milletine gönülden vurgun olmak, insanını  eşrefi mahlukat sıfatıyla her şeyin üzerinde tutmak gerektiğini ifade eden  Erdoğan, "Ama bunların böyle bir derdi var mı, bunların eşref-i mahlukat diye bir  durumu var mı? Biz çok paramız, çok aracımız, çok personelimiz bulunduğu için  değil, işte bu anlayışla hareket ettiğimiz için kısa sürede felaketlerin izlerini  silebiliyoruz. Allah devlete de millete de zeval vermesin. Rabbim bizleri her  türlü beladan, musibetten, felaketten korusun. Rabbim mazlumların duasını alan bu  ülkeyi, bu milleti her alanda ve her daim muzaffer eylesin." diye konuştu.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 7-8 yılının toplumsal kargaşa  çıkarma denemeleriyle, terör saldırılarıyla, siyasi ve ekonomik kumpaslarla,  darbe girişimleriyle, son dönemde de salgın ve afetle geçtiğini dile getirerek,  şunları kaydetti:
"Hamdolsun, tüm bu sıkıntıları milletimizle birlikte verdiğimiz  mücadeleyle birer birer geri bıraktık ancak bu süreçte bir şeye özellikle dikkat  ettik. Şartlar ne olursa olsun, ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasının  yönünün hep yukarı doğru olmasını sağlamak için var gücümüzle çalıştık.  Sokaklarımızın kana ve ateşe bulanmaya çalışıldığı terör saldırısına  uğradığımızda ertesi sabah hepimiz işimizin başında kaldığımız yerden çalışmaya  devam ettik. Darbe girişiminin olduğu gece gün ağarana kadar hainlerle çarpıştık  ertesi sabah yine hepimiz önceki akşam bıraktığımız yerden işimize sarıldık."
  
 
 

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