İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili FETÖ iddiası

Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan 'la Tarafsız Bölge'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli iddialarda bulundu.

Ümit Özdağ İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili olarak partinin kuruluş aşamasında Meral Akşener 'i "Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım " diyerek uyardığını söyledi. Özdağ bu uyarısının ardından Kavuncu'nun kurucu yapılmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

Daha sonra partiye geldi, 1 Nisan kongresinden sonra Genel İdare Kurulu'na girdi. Sayın genel başkanı tekrar uyardım. Sayın Genel Başkan Bütün sorumluluğu üzerine aldı. GİK'e girdi, Genel Başkan yardımcısı oldu,partinin sözcüsü oldu, İstanbul il başkanı oldu.

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz 'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

'MERAL AKŞENER'İN HABERİ VAR'

Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyerek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler." ifadelerini kullandı.

BUĞRA KAVUNCU'DAN AÇIKLAMA

Tarafsız Bölge programına telefonla bağlanan Kavuncu, Ahmet Hakan'a iddialarla ilgili olarak Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Kavuncu, "Büyük bir üzüntüyle ve öfkeyle dinledim. Hukuk katliamı yapıldı orada. Kongre sürecinden sonra tartışılan konularla ilgili olarak benim özellikle sosyal medya ya da başka bir yerde herhangi bir beyanatım olmadı. Davaya, partiye zarar verecek bir tartışmayı hiç bir zaman sağlıklı bulmadım. Yarın cumhuriyet başsavcılığına bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağım. İstanbul kongresinde kendisi de taraf oldu. Biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözdük. Bu ülkede adalete hukuka güvenmekten başka çaremiz yok" dedi.