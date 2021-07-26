26 Temmuz 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.356 0.36 EURO 10,1380 0.70
USD 8,6050 0.66 ALTIN 499,710 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

İYİ Partili Sarıtaşlı'dan Ömer Halisdemir'e çirkin sözler!

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:21 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 10:21

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz darbesinin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'e darbeci dedi, tepkiler çığ gibi büyüdü. Sarıtaşlı önce hesabını kapattı, ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.


İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı çok tartışılacak sözlere imza attı. Bir sosyal medya kullanıcısının 15 Temmuz'a ait bir paylaşımını alıntılayan İYİ Partili Sarıtaşlı, "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu biliyorsunuz değil mi" ifadelerini kullandı. Attığı twit sonrası büyük tepki alan Sarıtaşlı paylaşımını sildi.
 
 
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
 
Sosyal medya kullanıcıları İYİ Partili Sarıtaşlı'ya 15 Temmuz şehitleri ve Ömer Halisdemir'e hakaret ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Sarıtaşlı tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.
 
 
İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA
 
Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti harekete geçti. İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, Sarıtaşlı'nın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Söz konusu paylaşımı, akıl ve vicdan sahibi hiç bir Türk vatandaşının kabul edemeyeceğini belirten Sağol, "Bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

iyi parti tokat başkan yardımcısı
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.