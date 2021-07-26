İYİ Partili Sarıtaşlı'dan Ömer Halisdemir'e çirkin sözler!

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı çok tartışılacak sözlere imza attı. Bir sosyal medya kullanıcısının 15 Temmuz 'a ait bir paylaşımını alıntılayan İYİ Partili Sarıtaşlı, "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu biliyorsunuz değil mi" ifadelerini kullandı. Attığı twit sonrası büyük tepki alan Sarıtaşlı paylaşımını sildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları İYİ Partili Sarıtaşlı'ya 15 Temmuz şehitleri ve Ömer Halisdemir'e hakaret ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Sarıtaşlı tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti harekete geçti. İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, Sarıtaşlı'nın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Söz konusu paylaşımı, akıl ve vicdan sahibi hiç bir Türk vatandaşının kabul edemeyeceğini belirten Sağol, "Bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.