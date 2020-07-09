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İYİ Partili Özeren'den çirkin hakaret!

09 Temmuz 2020 Perşembe - 10:00 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 10:00

İYİ Partili Levent Özeren, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında çirkin sözler kullandı. Özeren tepkiler üzerine paylaşımını bir süre sonra kaldırdı.


İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, tedavi olmak için hastaneye giden Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımda bulundu.
 
PAYLAŞIMI KALDIRDI
 
İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında çirkin sözlere imza attı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Özeren, Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" dedi. İYİ Partili Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. Özeren'in, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı tepki mesajları paylaşmasının ardından Semiha Yıldırım ile ilgili bu sözleri paylaşması tepki topladı.
 

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İYİ Parti hakaret Semiha Yıldırım
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