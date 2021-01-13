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- Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararı iptal edildi
Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararı iptal edildi
13 Ocak 2021 Çarşamba - 12:24 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 12:28
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.
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