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Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararı iptal edildi

13 Ocak 2021 Çarşamba - 12:24 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 12:28

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.


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