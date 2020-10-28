İYİ Partili Koncuk: Operasyonu yapan parti içinde

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 81 il başkanının İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçe ile başvurmasına ilişkin, "81 il başkanına denildi ki 'şikayetçi olun'. Böyle bir usul yok. Operasyonu yapan bu partinin en üst mekanizmalarında görev yapan insanlar, İYİ Parti içerisinde" dedi.

İYİ Partili Koncuk, Ümit Özdağ'a yönelik il başkanları arasında şikayet dilekçesi toplama kampanyası başlatıldığını, böyle bir usulü yadırgadığını belirtti.

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dilekçe yazma kabiliyeti olduğunu ve parti genel merkezine verebileceğine dikkat çeken Koncuk, "Ümit Özdağ'dan şikayetçiyse, gerçekten ortaya koyduğu iddialar doğruysa dilekçesini İYİ Parti Genel Merkezi'ne verir. Böyle bir durumda İYİ Parti Genel Başkanı da Genel Merkezi de eğer Ümit Özdağ ile ilgili soruşturma açılmasını gerektiren bir durum söz konusuysa soruşturmayı başlatır, disiplini çalıştırır. Partiden ihracı mı gerekiyor; ihraç eder. 81 il başkanına 'Siz de Ümit Özdağ aleyhinde dilekçe verin' demek ne demektir? Doğrusu bunu ben çok yadırgadım" diye konuştu.

LİSTEYE TEPKİ GÖSTERİLMEDİ

Koncuk, kongrede hazırlanan ve 'kara liste' olarak tanımladığı 'oy verilmeyecekler' listesinde ismi bulunan 10 isim arasında Ümit Özdağ ile birlikte yer aldığını hatırlatarak, "Hiç kimse genel merkez yöneticileri, hatta genel başkan dahil ya da bir tane il başkanı çıkıp demedi ki 'Ayıp değil mi? Bu insanlar bizim partimizi kuran insanlar, emek vermiş insanlar, alın teri dökmüş insanlar, zamanını harcamış insanlar ve bu partiye güven duymuş insanlar' diye. Ben, Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Yavuz Temizer , Hayrettin Nuhoğlu; bunlar divan üyesi olarak bu partide görev yapmış insanlar. Bir kişi çıkıp demedi ki 'Ayıp değil mi? Siz nasıl insansınız? Kendi arkadaşlarınıza operasyon yapıyorsunuz' diye" ifadelerini kullandı.

'PARTİNİZDEKİ KRİZİ YÖNETEMİYORSUNUZ'

Ümit Özdağ'ın iddialarının yargıya intikal ettiğine vurgu yapan Koncuk, "Siz İYİ Parti olarak adalet vurgusu ile siyaset sahnesine atıldınız, yani 'adaleti sağlayacağım, ayak oyunlarını ortadan kaldıracağım' diye, birçoğu MHP'den kopmuş gerçekten kıymetli dava arkadaşlarımız, İYİ Parti’yi büyük zorluklarla kurdu. Şimdi siz bu kadar iddialı, siyasi ahlak iddiasıyla bir parti kuracaksınız, 'biz kendi arkadaşlarımıza kumpas kurulmasına rıza göstermiyoruz' diye, MHP'den istifa edeceksiniz, ayrılacaksınız; ama sizin kurucularınıza, milletvekillerinize ağır hakaretler olan kara liste ile ilgili ne genel başkandan ne divan üyelerinden ne de bir tek il başkanından 'Bu yanlıştır' diyen bir tepki yükselmeyecek. Bunu kabul etmek mümkün değil. Siz Türkiye’yi yönetmek iddiası ile kuruluyorsunuz; partinizdeki bir krizi yönetemiyorsunuz" dedi.

'İL BAŞKANLARI GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLİYOR'

Koncuk, operasyon yapılan insanların operasyon yapmakla itham edildiğine dikkat çekerek, "Dışarıda 'partimize operasyon yapılıyor' diye adam aramayın. Operasyonu yapan bu partinin en üst mekanizmalarında görev yapan insanlar, İYİ Parti içerisinde. Siz dışarıdan bir operasyonel el aramayın, kirli bir el aramayın. Alenen kimin yaptığı belli. Şimdi il başkanlarını topun ağzına teşkilat başkanı eliyle bu parti koyuyor. Ve il başkanlarını günah keçisi ilan ediyor. Bir kere yaptığımızın arkasında böyle yiğitçe durabilmemiz lazım. Bunlar ayıp şeylerdir. Böyle milletin algısına hakaret ederek bu işler olmaz" ifadelerini kullandı.