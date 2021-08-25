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İYİ Partili Çıray’a yargıdan ret

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:16 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 15:16

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK Başkanı Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan Çıray’ın başvurusunu reddetti.


Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman yangınları sırasında görevi gereği televizyonların genel yayın yönetmenlerine sorumlu yayıncılık hatırlatması yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan İyi Partili Aytun Çıray, umduğunu bulamadı.
 
İşleme alınmadı
‘Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj ve görevi kötüye kullanma’ suçlarından avukatı aracılığıyla kamu davası açılması için Memur Suçları Soruşturma Bürosuna başvuruda bulunan Çıray’ın dilekçesini inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon yöneticilerine gönderilen yazının uyarı niteliğinde olduğunu ve suç teşkil etmediğine karar verdi. Başsavcılık İP’li Aytun Çıray’ın şikayetini işleme koymadı.

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