İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya doğum günü cezası

Aydın İncirliova ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve doğum gününü birlikte kutladığı 12 arkadaşına, sokağa çıkma kısıtlamasında, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 11 bin 700 lira para cezası kesildi.

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, cuma günü, kısıtlama saatlerinde 54'üncü yaş gününü bir deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı. Sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Görüntüleri izleyenler, pandemiye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, tepki gösterdi.

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