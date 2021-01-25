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İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya doğum günü cezası

DHA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 20:35 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 20:35

Aydın İncirliova ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve doğum gününü birlikte kutladığı 12 arkadaşına, sokağa çıkma kısıtlamasında, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 11 bin 700 lira para cezası kesildi.


Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, cuma günü, kısıtlama saatlerinde 54'üncü yaş gününü bir deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı. Sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Görüntüleri izleyenler, pandemiye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, tepki gösterdi.
 
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
 
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Aydın Valiliği maske ve mesafesiz doğum günü partisine katılanlar hakkında soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğum gününe katılan Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve kutlamaya katılan 12 arkadaşına toplam 11 bin 700 lira para cezası kesti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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