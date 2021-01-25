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- İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya doğum gününü böyle kutlamıştı! Cezası belli oldu
İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya doğum gününü böyle kutlamıştı! Cezası belli oldu
25 Ocak 2021 Pazartesi - 14:13 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 14:13
Aydın'ın İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde 54'üncü yaş gününü kendisine ait deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı. Geceye dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçildi ve Kaya dahil 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası kesildi.
Aytekin Kaya için 22 Ocak'ta düzenlenen sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.
Görüntüleri izleyenler, pandemiye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek tepki gösterdi.
Deve çiftliğinde doğum günü organizasyonu gerçekleştirildiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kaya ile 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 bin 700 lira para cezası uygulandı.