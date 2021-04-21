İYİ Parti lideri Akşener: Türkiye çaresiz değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin imkanlarını, potansiyelini bildiklerini belirterek, "Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz. Türkiye çaresiz değil. Türkiye çözümsüz değil. Türkiye sahipsiz değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM 'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, salgın konusunda ilk günden beri tüm uyarıları yaptıklarını bildirdi. Bilim insanlarıyla, alan uzmanlarıyla çalışıp önerilerde bulunduklarını belirten Akşener, "İstedik ki, milletimiz iktidarın beceriksiz ellerinde, bari bu konuda hırpalanmasın. Ancak maalesef, bilim ne derse desin, tıp ne derse desin, Sayın Erdoğan, o meşhur cahil inadıyla, bildiğini okumaya devam etti. Vatandaşlarımıza 'maske' ve 'mesafe' dedi, kendisi, lebalep kongreler düzenleyip, Covid elçiliğine soyundu. Bilim '15 gün tam kapanma' dedi, kendisi duymazdan geldi. Salgın büyüdü, bilim '28 gün kapanma şart' dedi, kendisi oralı bile olmadı. En son geçen hafta, yine uzmanlara ve bilime direndi ve sonuç ortada. Salgın yavaşlamadı, tam gaz devam ediyor" diye konuştu.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Akşener, Türkiye'de sürekli birilerinin ve bir şeylerin kaybolduğunu belirterek, "Sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp, gri pasaportla yurt dışına gönderilen, belediye görevlileri kayıp. Ege'de adalar Mısır 'da Rabia kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken, 128 milyar dolarlık rezerv kayıp. Kayıpların peşine düşenler için adalet kayıp. Milletin derdine düşenler için demokrasi kayıp. Milletimiz için hak kayıp, hukuk kayıp, huzur kayıp. Kadınlarımızın mutluluğu, gençlerimizin umudu kayıp. Ahlak kayıp, vicdan kayıp, ciddiyet kayıp. Ülkemizde sürekli birileri ve bir şeyler kayboluyor. Bir zamanlar var olanlar birer birer kayboluyor. Bazı unutulmaması gereken şeyler iktidarın yapay gündemleriyle, kaybolup gidiyor. Bu sırada olan da milletimize oluyor. Buna izin vermeyeceğiz. Milletimizin dertlerinin, yapay gündemlere kurban edilmesine, izin vermeyeceğiz. AK Parti iktidarının, ülkemize kaybettirdiklerini unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

'YAZIKLAR OLSUN'

Akşener, milletin 128 milyar doların akıbetini sorduğu, o nedenle, kendilerinin de 9 Ocak'tan beri aynı soruları sorduklarını söyledi. Akşener, şöyle konuştu:

"'Millet bunca zorlukla mücadele ederken, siz 128 milyar doları ne yaptınız, neden sattınız, ne kadara sattınız, kime sattınız?' diyoruz. Peki cevap geliyor mu? Allah var, geliyor. Sayın Erdoğan'ın, ekonomi gurusu danışmanlarından biri çıkıyor; 'Öyle bir para hiç olmadı' diyor. Bir diğeri çıkıyor, 'pandemide şu kadar şuna, bu kadar buna dağıttık' diyor. Bir başkası çıkıyor, 'milletin cebinde' diyor. Merkez Bankası Başkanı çıkıyor, tam da bu ucube sisteme layık bir yöntemle, 128 milyar doların bozdurulduğunu itiraf ediyor. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor, 'Merkez Bankası milleti bilgilendirmeli' diyor. Dün de en son, küçük ortak çıkmış, 'Daha ne arıyorsunuz, para, Merkez Bankası'nda' diyor. Yazıklar olsun."

Akşener, Türkiye'nin imkanlarını, potansiyelini bildiklerini belirterek, "Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz. Türkiye çaresiz değil. Türkiye çözümsüz değil. Türkiye sahipsiz değil. Biz hazırız" ifadesini kullandı.