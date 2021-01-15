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İYİ Parti lideri Akşener koronavirüs aşısı oldu

15 Ocak 2021 Cuma - 12:35 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 12:35

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdığını duyurdu.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdığını duyurdu.
 
Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm liderler gibi kendisini de dün akşam arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirterek şunları kaydetti: "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum."
 
 

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