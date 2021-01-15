İYİ Parti lideri Akşener koronavirüs aşısı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdığını duyurdu.
Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm liderler gibi kendisini de dün akşam arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirterek şunları kaydetti: "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum."
Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.°°— Meral Akşener (@meral_aksener) January 15, 2021
Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.
Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.