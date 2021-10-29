İYİ Parti lideri Akşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , dün Siirt 'te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Akşener, Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Akşener, 'Bunu kabul etmem mümkün değil' diye yanıt verdi: