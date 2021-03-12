12 Mart 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.557 0.06 EURO 9,0680 1.01
USD 7,6020 1.69 ALTIN 415,620 0.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

İYİ Parti lideri Akşener'den Mardin esnafına ziyaret

DHA |  12 Mart 2021 Cuma - 14:25 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 14:25

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde geldiği Mardin'de, esnafı ziyaret etti.


İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Akşener, temasları kapsamında Midyat ve Ömerli ilçelerindeki esnafa yaptığı ziyarette, sorun ve talepleri dinledi. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Meral Akşener, iktidarı eleştirmeye gelmediğini, sadece esnafı dinlemeye geldiğini söyledi. Akşener, "Buraya partimi övmeye, anlatmaya değil esnafın sorunlarını dinleyip, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımaya geldim" dedi.
 
 
adb1087b0849b6d943ddfda507a85913.jpg (600×400)
 
ce3b068649971db1cb4588e2a9d178f5.jpg (600×400)
 
7033556ef6b8e40290f2ab43a90a0968.jpg (600×400)

ETİKETLER

İYİ Parti Meral Akşener Mardin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.