İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Akşener, temasları kapsamında Midyat ve Ömerli ilçelerindeki esnafa yaptığı ziyarette, sorun ve talepleri dinledi. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Meral Akşener, iktidarı eleştirmeye gelmediğini, sadece esnafı dinlemeye geldiğini söyledi. Akşener, "Buraya partimi övmeye, anlatmaya değil esnafın sorunlarını dinleyip, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımaya geldim" dedi.
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İYİ Parti lideri Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
DHA | 12 Mart 2021 Cuma - 14:25 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 14:25
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde geldiği Mardin'de, esnafı ziyaret etti.
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