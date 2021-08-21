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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'yu darbeden şüpheli tutuklandı

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 19:51 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 19:51

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheli tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında  İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana  geldiği belirtildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik  başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan  caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve  failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan  açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu  tespit edilmiş ve saat 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak  gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu  menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun  diyoruz." denildi.
 
Şüpheli tutuklandı
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.O, sağlık kontrolünden  geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
 
Burada cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklanması  talebiyle hakimliğe sevk edildi.
 
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.O'nun "kasten  yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
 

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İYİ Parti Buğra Kavuncu tutuklandı
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