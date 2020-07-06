İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal sözler!

Burdur'da konuşan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, skandal ifadeler kullandı ve "Attıkları temelleri çekeriz, Salda’nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" dedi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı (Uzay Çatı) altında gerçekleşti.

Kongrede söz alan Isparta lı milletvekili Aylin Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız…" şeklinde konuştu.

"ŞARKİKARAAĞAÇ'TA CEBİRLE YAPARIZ"

İYİ Partili Cesur; şöyle devam etti:

"Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Koca Ali'lerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta cebirle yaparız. Çavdır'da Müzeyyen hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız.."

AK PARTİLİ MUŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş , "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı."

İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız?

Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış!



Ne diyelim!

İlla Edep

İlla Edep pic.twitter.com/uu7HkyMMrN — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) July 6, 2020

CEMAATİN ÖNÜNE GEÇİP FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ