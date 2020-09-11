İYİ Parti ile HDP arasındaki 'kahvaltı' diyaloğunda yeni açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu Demirtaş’ın özeleştiri yapması gerektiği mesajını vererek, yeni bir açıklamada bulundu.
HDP’li Selahattin Demirtaş, eşini de alıp İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e kahvaltıya gitmeyi önerdi. Akşener’den “Kan davalınız da olsa içeri alırsınız” yanıtı geldi.
Akşener’in verdiği bu yanıt cezaevindeki Selahattin Demirtaş tarafından da olumlu karşılandı, Demirtaş, “Sorunların ve soruların tartışılmasından, ele alınmasından bir zarar gelmez. Tartışmak her zaman iyidir." ifadelerini kulladı.
Bu mesajlar “Millet ittifakına HDP açıktan dahil olur mu?” sorusunu gündeme getirirken, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’ndan yeni bir açıklama geldi.
Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi’ye konuşan Ağıralioğlu, Demirtaş’ın bir özeleştiri yapması gerektiği mesajını verdi. “HDP, PKK’ya karşı devletin yanında yer alırsa, biz demokrasi taleplerine destek verebiliriz” dedi.
Kulislerde “CHP’nin ardından İYİ Parti tabanının da HDP ile ittifaka alıştırılmaya çalışıldığı” yorumlarının dillendirildiği bir dönemde gelen bu açıklama dikkati çekti.
Ancak, Ağıralioğlu, sürece ilkeler bağlamında baktıklarını vurguladı “Yoksa Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye bir siyasi cinnet içinde olmayız” ifadelerini kullandı.