11 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 0.36 EURO 8,8550 0.56
USD 7,4730 0.33 ALTIN 467,440 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

İYİ Parti ile HDP arasındaki 'kahvaltı' diyaloğunda yeni açıklama

11 Eylül 2020 Cuma - 14:57 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 14:57

İYİ Parti ile HDP arasındaki “kahvaltı” diyaloğunda yeni bir açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “HDP, PKK’ya karşı devletin yanında yer alırsa, biz demokrasi taleplerine destek verebiliriz” dedi.


İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu Demirtaş’ın özeleştiri yapması gerektiği mesajını vererek, yeni bir açıklamada bulundu.
 
HDP’li Selahattin Demirtaş, eşini de alıp İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e kahvaltıya gitmeyi önerdi. Akşener’den “Kan davalınız da olsa içeri alırsınız” yanıtı geldi.
 
Akşener’in verdiği bu yanıt cezaevindeki Selahattin Demirtaş tarafından da olumlu karşılandı, Demirtaş, “Sorunların ve soruların tartışılmasından, ele alınmasından bir zarar gelmez. Tartışmak her zaman iyidir." ifadelerini kulladı.
 
Bu mesajlar “Millet ittifakına HDP açıktan dahil olur mu?” sorusunu gündeme getirirken, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’ndan yeni bir açıklama geldi.
 
Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi’ye konuşan Ağıralioğlu, Demirtaş’ın bir özeleştiri yapması gerektiği mesajını verdi. “HDP, PKK’ya karşı devletin yanında yer alırsa, biz demokrasi taleplerine destek verebiliriz” dedi.
 
Kulislerde “CHP’nin ardından İYİ Parti tabanının da HDP ile ittifaka alıştırılmaya çalışıldığı” yorumlarının dillendirildiği bir dönemde gelen bu açıklama dikkati çekti.
 
Ancak, Ağıralioğlu, sürece ilkeler bağlamında baktıklarını vurguladı “Yoksa Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye bir siyasi cinnet içinde olmayız” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

İYİ Parti HDP Selahattin Demirtaş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.