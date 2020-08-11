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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık"

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 15:36 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 15:36

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletin menfaat ve çıkarlarına aykırı davranılmadığı süre içerisinde, yola çıktıkları hiçbir grubu ve hiçbir insanı yolda bırakmadıklarını belirtti.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de şehitlik ve Hasandede Türbesi'ne ziyarette  bulunarak, dua etti. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Akşener, daha sonra  gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Akşener, bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın hakkınızda yaptığı açıklama, İYİ Partiye bir davet olarak  nitelendirildi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:  "Sayın Erdoğan'ın çağrısı, İYİ Partiden iktidara bir destek çağrısı  ise... Aslında iki partinin sayısal anlamda sayısal çoğunlukları var. Türkiye'nin  içi ile oluşan bir soruna yönelik bize ihtiyaçları yok. Dış politika açısından  baktığımız zaman hadiseye, Millet İttifakı'nda yer alan hiçbir siyasi parti dış  politikaya yönelik Türkiye'nin bir sorunu olduğunda devletini, hükümetini yalnız  bırakmadı. İkincisi bu çağrı, Türkiye'nin taşınamaz hale gelmiş yüklerinin ve  problemlerinin çözümü ile ilgiliyse, 5 Mayıs 2018'den beri söylediğimiz bir şey  var. Tek partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye uygun değil dedik ve haklı  çıktık. Önerimiz de iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda bizden  yardım isteniyorsa, destek isteniyorsa bunu en başından beri talep eden biziz. Bu  konunun olması gerektiğini söyleyen İYİ Partidir, elbette bu konuda o destek  verilir. Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine, samimiyetten uzak ise biz İYİ  Parti olarak milletimizin menfaatleri ve çıkarlarına aykırı, değerlerine aykırı  davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir grubu ve hiçbir insanı  yolda bırakmadık."
 
 
Akşener, "Geçmişte hem Sayın Bahçeli'den hem de Sayın Erdoğan'dan  birçok suçlama geldi. Bu suçlamalardan sonra bu daveti nasıl  değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Orada önemli iki kelime var.  Sayın Erdoğan milli ve yerli olduğumuzu teslim etti. Ben 27 yıldır siyasi hayatın  içerisindeyim. Hiç bana 'gayri milli, gayri yerli' diyebilen olmamıştı, 5 senede  biz hepimiz gayri yerli ve gayri milli olduk. Biz kendimizi biliyoruz. Milli,  yerli, milliyetçi, kalkınmacı ve demokrat bir partiyiz. Beş sene sonra  anlaşılması bizi ancak memnun eder." ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Meral Akşener açıklama
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