İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ canlı yayında açıkladı! Genel başkanlığa hazırlıyorlar...

İYİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ahmet Hakan 'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.Prof. Dr. Ümit Özdağ, ihracına ilişkin şu yorumlarda bulundu: Evet, bekliyordum. Çünkü sizin programınıza katıldıktan sonra Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden doğrusu çok ağır, hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna 'üzülmedim' desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, daha sonra da aynı siyasi partide, partinin kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız arkadaşlar... İhraç edilmeyi bekliyordum. Davet edebilirlerdi, konuşabilirdik. Bunun yerine bana çok ağır ifadelerle saldırmaya başladılar.

'FETÖ YAYIN ORGANLARINDA BANA OPERASYON VAR'

Ben bugün iletmiş olduğum, savunma demiyorum, beyannamede de, şu konuda dikkatlerini çektim arkadaşların. Siyasal bir uyarıda bulundum. 17 senesini bilmediğiniz şüpheli bir ilişkiler ağı içinde olan bir kişiye kendinizi o kadar angaje ediyorsunuz ki sonunda beklemediğiniz bir şey çıktığında şaşıracaksınız. O kişiyi korumak adına dava arkadaşlarını psikiyatrik hasta olmakla suçladılar. Oysa bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır. Bu Fetullah Gülen'in FETÖ'yle mücadele edenlere karşı FETÖ örgütüne vermiş olduğu talimattır. Akıl sağlığı üzerinden saldırın. FETÖ'nün yayın organlarında bana operasyon var.

Size kim böyle Ümit Özdağ ile mücadele edin diyorsa, ona şüpheyle bakın. FETÖ yanınıza kadar sızıp kulağınıza fısıldıyor" diyorum. FETÖ'nün bütün yayın organlarında bana karşı operasyon var.

'BUĞRA'NIN GENÇLİĞİNİ BİLEN TEK KİŞİ BENİM'

Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarımı bu parti kurulmadan dile getirdim. Kurucular Kurulu daha oluşmamıştı. Buğra'nın gençliğini bilen tek kişi benim partide. Ankara Türk Ocakları'ndan. Şimdi normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız. Ama ben bir tek Sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek kişi oldu. O da Buğra Kavuncu."

'DEVLET BÖYLE ÇALIŞMAZ'

Ahmet Hakan'ın "Merak Akşener 'Ben, MİT'e ve MSB'ye bunu sordum' diyor. Onlar da bana 'Yok böyle bir şey' dediler diyor. Böyle bir telefon görüşmesi yaparken, yanında bulunan parti yetkilileri varmış. Sizin söyleminizi ciddiye almış, devletin ilgili makamlarını aramış. "Siz bunu sürdürerek partiye zarar veriyorsunuz" diyorlar" şeklindeki sorusuna ise Ümit Özdağ şöyle yanıt verdi:"Süreçte kimin ne söylediği ortaya çıkacak. Ben diyorum ki devlet böyle çalışmaz. Akşener'in de devletin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi sahibi olduğunu sanıyorum."

Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Kavuncu'yu savunmak adına beni ihraç ettiler. Ben hâlâ İYİ Parti'yi kendi partim olarak görüyorum. Bugün ihraç edildim ama mahkemeye götüreceğim süreci" ifadelerini kullandı.

'İDRİS NAİM ŞAHİN'İN FETÖ'YLE İŞBİRLİĞİ AFFEDİLİYOR DA...'

Özdağ açıklamalarına şöyle devam etti:İdris Naim Şahin. FETÖ'nün İçişleri Bakanlığı'nda örgütlenmesini zirveye çıkardığı dönemin İçişleri Bakanı. Bana bir bilgi geliyor 'Sayın Genel Başkan'ım' diyorum 'Yapmayım' 'Bu bir operasyon. Bu kişi bizim içimize sokulmak isteniyor.' Diyor ki, 'ben bununla ilgilenmiyorum.' Sonra bir bakıyorum İdris Naim Şahin bir gece aday ilan ediliyor. Sayın Akşener, İdris Naim Şahin'in FETÖ'yle yaptığı işbirliğini affediyor da, Ümit Özdağ'ın İdris Naim Şahin'e karşı çıkmasını affetmiyor.Veya Bahadır Erdem. Bu arkadaşın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesiyle sorunu var. FETÖ'ye, PKK 'ya onlarca kez değil yüzlerce kez yağ yapmış. Bu arkadaş Genel Başkan Yardımcı yapıldı.

'TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞIYOR'

Türk milliyetçiliği İYİ Parti'den ihraç ediliyor. Bu sadece benimle ilgili değil. Türk milliyetçiliği kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu ihraç kararında yine Genel Başkan'a yönelik eleştirilerim rol oynamış anlaşılan. Ve Koray Aydın 'a yönelik eleştirilerim. Biz bu partiyi demokrasiyi gerçekleştirmek için kurduk. Eğer ben milletvekili olarak Genel Başkan'ı eleştiremeyeceksem, orada bir sorun var. Keşke Sayın Akşener sabah kahvaltısı ikram ederim dediği Selahattin Demirtaş kadar bana da değer verseydi ve bana da bir kahve ikram edip "Ümit Bey sizinle yollarımızı ayırmak istiyorum" deseydi.

'AK PARTİ'DEN BİR SİYASETÇİNİN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ OLMUŞTUR'

Bir Genel Başkan Yardımcısı. Avukat. İlindeki bütün FETÖ davalarını alıyor. Alabilir. Savunma hakkı kutsaldır. PKK'lıyı da savunabilirsin, FETÖ'yü de savunabilirsin. Ama o zaman temsil makamında oturmayacaksın. Bu parti FETÖ'ye karşı programına özel madde koymuş tek partidir. İYİ Parti FETÖ konusunda çok temizdir. Sızma girişimlerini engellemeye çalışıyoruz. Burada Aytun Çıray'ın çok büyük emeği vardır. İsmini veremeyeceğim, mevcut hükümetin içerisinden de bir siyasetçinin çok büyük yardımı olmuştu. Ama bu daha sonra sızmalar olmadığı anlamına geliyor. Eğer Genel Başkan beni davet etseydi, ben ona kimlerle ilgili nasıl bir hazırlık yapacağını anlatacaktım. Ama benimle görüşmemeyi tercih etti.

BUĞRA KAVUNCU GENEL BAŞKANLIĞA HAZIRLANIYOR

Buğra Kavuncu Genel Başkanlığa hazırlanıyor. Meral Akşener de bunu farkında, istiyor ve önünü açıyor. Fakat bu projenin ne kadar büyük olduğunu bildiğini sanmıyorum.