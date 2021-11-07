İYİ Parti'den flaş Lütfü Türkkan kararı!

İYİ Parti şehit yakınına sinkaflı küfür eden Lütfü Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldı. Lütfü Türkkan'ın yerine gelecek isim yarın 14:00'da belirlenecek.

İYİ Parti'nin şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldığı öğrenildi. Söz konusu görev için yarın meclis grubunda seçim yapılacağı belirtildi.

İYİ Parti'deki son gelişmeleri CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı. Erdoğan, "İYİ Parti Lüftü Türkkan'ın küfürlü sözleri üzerine harekete geçti. Yarın İYİ Parti grubu basına kapalı şekilde toplanacak ve yeni grup başkanvekili seçilecek. Bu şekilde Lütfü Türkkan görevinden alınmış olacak. Mevcut grup başkanvekilliği görevine İYİ Parti'den bir başka bir milletvekili seçilerek devam edecek. İYİ Parti'nin toplantısı yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek." dedi.

BOYNUNA SARILDI, KÜFRETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Bingöl’de esnafı ziyaret ederken, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi tarafından protesto edilmişti. Akşener’e tepki gösteren kişinin yanına giden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, yurttaşın boynuna sarılarak bir süre konuşmuş ve ardından Türkkan ile yurttaş arasında bir anda gerilim yaşanmıştı. Bu sırada Türkkan’ın yurttaşa küfrettiği duyulmuştu. Olayın ardından gelen tepkiler üzerine Türkkan twitter üzerinden videolu bir paylaşımda bulunarak özür diledi.

Sıkıntılı bir durum yaşadığını belirten Türkkan, “O sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım. Hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bütün milletimizden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKKAN'A TEPKİ YAĞDI

Öte yandan Türkkan’ın özründen önce devletin zirvesinden de tepki yağdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TBMM’de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da mesajında “Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı açıklamada “Bir TBMM üyesinin vatandaşımıza karşı sergilediği çirkinliği şiddetle kınıyorum” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkkan’ın özrüne ilişkin yaptığı açıklamada, “İYİ Parti’nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür, toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum” dedi. Olayda bir provokasyon olduğunu ifade eden Dervişoğlu, “Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum” dedi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Şehit kanlarıyla kurulan Gazi Meclis’imizde, teröre destek verenler ile şehit ailelerine ve gazilerine hakaret eden hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz. Eli kanlı terör örgütüne destek verenler, destek verenlerle iş tutanlar, her zaman şehit aileleri ve gazilerini karşılarında bulacaklardır. Lütfü Türkkan’ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz.”