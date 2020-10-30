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İYİ Parti'deki FETÖ kriziyle ilgili Ümit Özdağ'dan açıklama

DHA |  30 Ekim 2020 Cuma - 14:44 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 14:44

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Bana karşı işletilen disiplin süreci, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde “vahşi Batı’daki siyasal linç” ilkelerine göre gelişmiştir. Ve bu kabul edilebilir değildir. Genel Merkez ve İYİ Parti grup yetkilileri, ne yazık ki yaşanan süreci, Türkiye’de FETÖ ile mücadele konusunda parti programında madde bulunan ve FETÖ sızmaları konusunda en temiz parti olması için başarıyla mücadele ettiğimiz İYİ Parti’yi savunacak şekilde değerlendirmemişlerdir." dedi.


İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Bana karşı işletilen disiplin süreci, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde “vahşi Batı’daki siyasal linç” ilkelerine göre gelişmiştir. Ve bu kabul edilebilir değildir. Genel Merkez ve İYİ Parti grup yetkilileri, ne yazık ki yaşanan süreci, Türkiye’de FETÖ ile mücadele konusunda parti programında madde bulunan ve FETÖ sızmaları konusunda en temiz parti olması için başarıyla mücadele ettiğimiz İYİ Parti’yi savunacak şekilde değerlendirmemişlerdir." dedi.
 

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İYİ Parti FETÖ Ümit Özdağ
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