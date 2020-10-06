İYİ Parti'de liste krizi! Meral Akşener'e şok...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM 'de yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Grup toplantısına, muhalif milletvekillerinin katılmaması dikkat çekti. 2'nci Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderildiği iddia edilen 'oy verilmeyecekler' listesine tepkileri süren muhalif milletvekilleri, dün akşam yaptıkları toplantıda grup toplantısına katılmama kararı almıştı. Aralarında Aytun Çıray, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk'un da bulunduğu 13 muhalif isim, toplantıya katılmadı. Muhalif olarak bilinen Durmuş Yılmaz ve Aylin Cesur ise toplantıda yer aldı. Covit-19 testi pozitif çıkan Fahrettin Yokuş ve Aslan Kabukçuoğlu da karantinada oldukları için toplantıya katılmadı. Muhalif isimlerin, liste krizinden sorumlu tuttukları Teşkilat Başkanı Koray Aydın 'ın, Başkanlık Divanı'nda görevine devam etmesine tepki olarak grup toplantısına katılmadığı belirtildi.

'YÜREĞİMİZ AZERBAYCAN'DA ATIYOR'

Akşener, grup toplantısındaki konuşmasında parti içi konulara değinmedi. Akşener, Ermenistan 'ın Azerbaycan'a saldırısına değinerek, "Allah şahit, yüreğimiz Azerbaycan'da atıyor. İki gün önce yeni bir muştu geldi. Dediler ki, koca yürekli Mübariz İbrahimovun şehit olduğu karakolda artık ay-yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Yüce Allahtan niyaz ediyorum ki, o kutlu bayrak bir gün Karabağda da dalgalansın" dedi.

'İKTİDAR, AZERBAYCAN'A DESTEK KONUSUNDA DOĞRU YAPIYOR'

Azerbaycanın ünlü şairi Bahtiyar Vahapzade'nin şiirine atıfta bulunan Akşener "Bir ananın iki oğlu, bir emelin iki kolu. O da ulu, bu da ulu, Azerbaycan-Türkiye. İktidar, Azerbaycana destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz. Umarım ki; bu vesileyle gözlerini, gönüllerini ve akıllarını, ihvan coğrafyasından alıp, Türk Dünyasına çevirirler. Umarım ki; geçmişimizin ve geleceğimizin bu kutlu coğrafyasının, ne anlama geldiğini anlarlar. Ve umarım ki; geçmişte attıkları, kardeşliğimizin ruhuna aykırı adımları, bir daha tekrarlamazlar. Desteğimizle birlikte, aynı zamanda iktidarı uyarmak istiyorum. Bu konuda, tek bir devletle değil, taraf olabilecek tüm devletler ve kuruluşlarla diplomasi yürütülmeli. Aklı devreye sokmak ve sonuç alacak adımlar atabilmek çok önemli. Azerbaycanın haklılığı en büyük gücümüz. Bu gerçeği, doğru zaman ve zeminlerde ortaya koyabildiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Ermenistanın işgalci olduğu gerçeği, Azerbaycan topraklarının 5te birinin işgal altında olduğu gerçeği, elimizdeki en önemli kozdur" ifadelerini kullandı.

'ANAYASA MAHKEMESİ, ÜLKENİN TEMİNATIDIR'

Anayasa Mahkemesinin kararlarına karış MHPnin gösterdiği tavrı eleştiren Akşener, "Biliyorsunuz, son günlerde yeni bir suni tartışmanın fitili ateşlendi. Suni gündemleri fısıldayan adam Sayın Bahçeli, 'Anayasa Mahkemesinin yapısı değiştirilmeli' dedi. Sayın Erdoğan da, Meclis açılışında, Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir değişiklik önerisi gelirse, 'evet' diyebileceğini ima etti. Anayasa Mahkemesi; demokrasi ile yönetilen bir devletin en önemli güvencelerinden biridir. Hukuk sisteminde, kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmaz unsuru ve hukuki gücüdür. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi, ülkenin teminatıdır. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi, milletin teminatıdır. Anayasa Mahkemesi, bizim de onaylamadığımız birçok karara imza attı. Ancak karar çıktıktan sonra, hukuk devletine olan inancımız gereği, bu kararlara hep uyduk. Çünkü sözünü ettiğim devlet ciddiyeti bunu gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.

AKŞENER SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Akşener, grup toplantısından sonra basın mensuplarının bazı milletvekillerinin toplantıya katılmamasına ilişkin sorularına da cevap vermedi.