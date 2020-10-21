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İYİ Parti'de kriz! 81 İl başkanı...

AA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 15:37 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 15:56

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "İstanbul'un 39 ilçesi imza vererek ihraç istedi. 81 il başkanı imza veriyor ihraç istiyor. Genel İdare Kurulundan da büyük ihtimalle böyle bir karar çıkacak. Taban çok kızgın." dedi.


İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya  Milletvekili Ümit Dikbayır, 81 il başkanlarının Ümit  Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
 
Dün 20 il başkanın genel merkeze gelerek Ümit Özdağ'ın ihracını  istediklerini belirten Dikbayır, il başkanlarının çok çalıştıklarını ve Özdağ'ın  emeklerine helal getirdiklerine yönelik şikayette bulunduklarını ifade etti.  Dikbayır, "81 il başkanımız bir araya gelip toplu şekilde ihracını isteyecekler.  İstanbul'da önce 39 ilçe başkanımız bu talepte bulundu. Taleplerini imza altına  alarak 81 il başkanı da aynı şeyi yapacak." diye konuştu.
 
"İl başkanlarının böyle bir talepte bulunması durumunda genel başkan  ne diyebilir?" sorusunu yönelten Dikbayır, "Milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu  içinde de ihraç talebi var. Bu durumdan hoşnutsuzlar. Bu konu oylamaya sunulursa  ben net bir şekilde Ümit Özdağ'ın ihracından yana oy kullanırım. Allah kimseyi bu  duruma düşürmesin. Böyle bir açıklama beklemiyordum. İstanbul'un 39 ilçesi imza  vererek ihraç istedi. 81 il başkanı imza veriyor, ihraç istiyor. Genel İdare  Kurulundan da büyük ihtimalle böyle bir karar çıkacak. Taban çok kızgın."  değerlendirmesinde bulundu.
 
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz  Ağıralioğlu ise İYİ Parti olarak memleketin yükünü çekmeye çalıştıklarını  vurgulayarak, Özdağ'ın elinde varsa bir belgenin mahkemeye ve kamuoyuna  açıklamasını istedi.
 
Özdağ'ın disiplinli davranmadığını ve disipline sevk edilmesi  durumunda nasıl bir sonuç çıkacağını bilmediğini belirten Ağıralioğlu, sözlerini  şöyle sürdürdü:
 
"Ümit Özdağ disiplinsiz bir davranış ortaya koymuştur. İddia sahibinin  iddiasını ispatlaması gerekir. Ümit Özdağ'ın, elindeki bilgileri bekleterek  bundan siyasi sonuç beklemesi FETÖ'cülüktür. Özdağ, FETÖ'cülerle aynı stratejiyi  izliyor. Nasıl ki 17-15 Aralık olayında bir siyasi sonuç elde edilmek istendiyse  aynı şekilde Özdağ da siyasi sonuç doğurmaya çalışıyor. Yol ve yolculuk  arkadaşlığının bir hukuka ihtiyacı var. Bu hukuka helal getirecek açıklamalardan  erken haberdar olmamız iyi oldu."
 
Partilerinde herhangi bir FETÖ'cünün olması durumunda ilk itiraz ve  kavga edecek kişinin kendisi olduğunun altını çizen Ağıralioğlu şunları kaydetti:
 
 "Genel Başkanımız, Burhan Kavuncu'ya ilişkin devletin ilgili  birimlerinden bilgi aldı. Burhan Kavuncu kesinlikle FETÖ'cü değildir. Partimizde  her hangi biri FETÖ'cü olsa ilk önce ben karşı duracağım. Parti içerisinde her  türlü itirazı ve kavgayı veririm. Özdağ, FETÖ'cülerin enstrümanlarını kullanıyor.  'FETÖ hassasiyeti taşıyorum' diye onlarla ayn şeyi yapmak Ümit Özdağ'ın en büyük  problemidir. Bir mücadele düşmana benzediğiniz zaman kaybedilir, yenildiğinde  değil. Ümit Özdağ, FETÖ'cülerle mücadele etmek istiyorsa önce FETÖ'cüler gibi  davranmaktan vazgeçsin."
 
 
  
 

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