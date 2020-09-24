İYİ Parti’de genel başkan yardımcıları birbirine girdi!

İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’nın üzerinden dört gün geçti ancak “paralel liste” tartışmaları sürüyor.

2. Olağan Kurultay’da dağıtıldığı belirtilen “İlk 75’te de olsa tercih edilmeyecekler” listesinde partinin önemli isimleri yer alıyordu. Milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimlerin yer aldığı liste parti içinde deprem etkisi yarattı.

Partinin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu’na (GİK) aday bile olmadığını belirten Koncuk’un “Koltuk onların, adamlık bizim olsun” sözleriyle başlattığı tartışma büyüyerek devam ediyor. Dün de genel başkan yardımcıları sosyal medyada kapıştı.

‘HODRİ MEYDAN’

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, Teşkilat Başkanı Koray Aydın ’a ‘hodri meydan’ derken, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun’a da “Azıcık delikanlı olun, erkek gibi durun” dedi. Ergun, Temizer’e, “Teşkilat hiyerarşisi neyi gerektiriyorsa onu yaparız” yanıtını verdi. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da “Pusu kuran adama soruyorum” mesajı attı. Tartışmalar sürerken “parti içi demokrasi” adıyla toplanan 20 milletvekili adına Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve Aksaray Milletvekili Ayhan Erel’in, bugün İstanbul’da Akşener ile bir araya geleceği belirtildi.

‘DELEGE İRADESİNE SAYGI GEREKİR’

Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, katıldığı TV programında “Yazılmayacaklar” listesine ilişkin, “Delegenin iradesidir, saygı duymak gerekir” dedi. Aydın, özetle şunları söyledi: “Çok renkli bir kongre oldu. Aslında görünen oradaki en renkli olaylardan bir tanesi; onlarca liste çıktı orada. Böyle bir seçimde bu çok doğal bir şey, bunda yadırganacak bir şey yok. Bunu doğal karşılamak lazım. Şunu söyleyelim; biz teşkilat birimi olarak kongreden önce böyle bir şeyde taraf olmayacağımızı söyledik. Bunun yanında en çok konuşulan ‘Merkez sağdan tasfiye olunuluyor’ söylemleri yerine tam tersine listede merkez sağdan olanların sayısının arttığı görülecektir. Kazanamayan bazı arkadaşlarımız bir önceki kongrede en çok oy alan isimlerdi. Bu delegenin iradesidir, saygı duymak gerekir.”

Bu arada Akşener’in, bugün belirlemesi beklenen Başkanlık Divanı, tartışmalar nedeniyle haftaya kaldı. (Hürriyet)