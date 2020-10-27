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İYİ Parti'de FETÖ soruşturması!

27 Ekim 2020 Salı - 15:51 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 15:55

FETÖ iddialarının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


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FETÖ iyi parti soruşturma
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