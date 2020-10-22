İYİ Parti'de bu kez de FETÖ krizi! Akşener'den dikkat çeken manevra...

Kara liste krizinin ardından bu kez de 'FETÖ' tartışmasına sahne olan İYİ Parti'de sular durulmuyor. Gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi.

İstenmeyenler listesi krizinin ardından bu kez de 'FETÖ' tartışmasına sahne olan İYİ Parti'de sular durulmuyor. Karşılıklı suçlamaların ardından gözler Meral Akşener 'e çevrildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abd ülkadir Selvi, bugün yayınlanan, "Akşener'in manevrası" başlıklı yazısında dikkat çeken tespitlerde bulundu. Selvi'nin bugünkü yazısı şöyle:

"Meral Akşener, usta bir manevra ile İYİ Parti’deki karışıklıklarda iktidarı adres gösteriyor. Bir liderin partisinin içindeki ateş topunu alıp iktidarın kucağına atma çabası anlaşılır bir şey. Ama Akşener’in eli o kadar güçlü değil. Çünkü bir iddianın karşılık bulması için gerçekliğe uygun olması lazım. İYİ Parti’de kavganın nedeni, kongrede çıkarılan üstü çizilecekler listesi. Meral Akşener kongrede çarşaf liste sundu. Ancak teşkilat başkanı Koray Aydın , “Verilmeyecek. İlk 75’te de olsa tercih edilmeyecekler” listesi yayınladı.

Peki bu listeyi iktidar mı hazırladı? İktidar mı, yoksa Koray Aydın mı? Yavuz Temizer , Aydın Sezgin, Hasan Subaşı, Aylin Cesur, Aytun Çıray gibi isimler listeyi Koray Aydın’ın hazırladığını, partide merkez sağın tasfiye edilmek istendiğini savundular. “Ya biz, ya Koray Aydın” dediler. Meral Akşener ise Koray Aydın’ı tercih etti. O nedenle de tartışma bitmedi. Hatta büyüdü. İşin içine FETÖ suçlamaları ve HDP’ye yakınlaşma iddiaları girdi. İYİ Parti iyi bir ivme yakalamıştı. Akşener kurultaydan güçlü bir destekle çıktı. Verdiği mesajlar kamuoyunda karşılık buldu.

Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrıya güçlü bir şekilde destek vermesiyle Akşener, el üstünde tutulan bir konuma erişmişti. “İllet-zillet” eleştirilerine son verilmiş, İYİ Parti, cumhur ittifakının göz koyduğu, millet ittifakının ise vermek istemediği bir pozisyona kavuşmuştu. Bu durum Akşener’in elini güçlendirmiş, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak adayı mı değerlendirmelerine konu olmuştu.

Ama ne olduysa oldu, Koray Aydın’ın listesi rüzgârı tersine çevirdi. O günden bu yana önce sayıları 20’yi bulan ama zamanla azalan milletvekilleri grup toplantılarına katılmıyorlar. Ekranlarda İYİ Parti’nin mesajları değil, içinde bulunduğu kriz konuşuluyor. İYİ Parti kendi topuğuna sıktı demiyorum. Daha da netleştirirsek: Koray Aydın gez göz arpacık dedi, İYİ Parti’yi tam 12’den vurdu.

ÖZDAĞ’DAN 3 ŞOK SUÇLAMA

Demem o ki Koray Aydın’ın İYİ Parti’ye yaptığı kötülüğü hiçbir iktidar yapamazdı. Hatta AK Parti artı MHP’den oluşan cumhur ittifakı tüm güçlerini seferber etse Koray Aydın’ın başardığını başaramazdı.

ÜMİT ÖZDAĞ CANLI BOMBA OLMAYI TERCİH ETTİ

MHP’den ayrılırken üç kişiydiler. Yusuf Hayaloğlu ’nun şiirinde, “Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben” dediği gibi... Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ. Üç isim İYİ Parti’nin kuruluşunda yer aldı. Meral Akşener genel başkan, Koray Aydın ile Ümit Özdağ ise genel başkan yardımcısı oldular.

Koray Aydın teşkilata sahip olmak istedi. Ve oldu. Onu da bırakmıyor. Ümit Özdağ ikinci aday olmak isterken süreç içinde kendini dışlanmış hissetmeye başladı. 20 Eylül kongresinin kendisi için son durak olduğunu gördüğü anlaşılıyor. Onun için de dağarcığında ne varsa ateşlemeyi tercih etti.

KARS’TA HDP KAZANDI

Henüz Koray Aydın sahneden çekilmeden bu kez Ümit Özdağ sahaya indi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Meral Akşener’i ise bunu ilettiği halde tedbir almamakla suçladı. Tekrar yazının başına dönüp o soruyu soracak olursak... Meral Hanım, sizi anlıyorum. Ateşten topu iktidarın kucağına atmak istiyorsunuz. Ama ateşten gülleleri sizin milletvekilleriniz ateşliyor. Yani sizi vuran kurşun yarası iktidardan değil, sizin içinizden geliyor.

İDRİS NAİM ŞAHİN İŞİNİN PERDE ARKASI

İdris Naim Şahin’in İYİ Parti’den Ordu büyükşehir belediye başkan adaylığı ilan edilmişti. Ama kısa bir süre sonra geri adım atıldı. Ümit Özdağ, CNN Türk’teki açıklamalarında İdris Naim Şahin’in adaylığına karşı çıktığını söyledi. Ümit Özdağ’ın açıklamaları ile benim edindiğim kulis bilgileri birbiriyle örtüşüyor. İdris Naim Şahin’in adaylığı konusunda anlaşmaya varılmış. Meral Hanım bizzat kendisiyle görüşüp “Hayırlı olsun” demiş. Ama o andan itibaren önemli gelişmeler yaşanmış.

Ümit Özdağ, Akşener’e gidip “İdris Naim Şahin’in adaylığını açıklarsanız, basın toplantısı yapar, ‘Bu adam FETÖ’cü’ derim. Partiden istifa ederim” demiş. Aytun Çıray ise “Ben Meclis’te Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda görev aldım. FETÖ’yü araştırdık. Bu adamın İçişleri Bakanı olduğu dönemde atadığı tüm Emniyet müdürlerinin FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı. İdris Naim Şahin’i aday gösterirseniz basın toplantısı düzenlerim, ‘Bu adam FETÖ’cü’ der, istifa ederim” diyor.

Akşener, o tarihte istifaları göze alamıyor. Bunun üzerine Müsavat Dervişoğlu’nu çağırıyor, “İdris Naim Şahin’e ayıp oldu. Kendisinden özür dileyip adayımız olmadığını söyleyelim” diyor.

DAYISI KARIŞIK ADAM

Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’nun dayısı Enver Altaylı’nın kendisine gelip “Sokağa dökülün” dediğini açıkladı. Enver Altaylı dediğinde birkaç kez düşünmek gerekiyor. MİT’ten başlayıp CIA ’de devam eden, Alman istihbaratı ile yolu kesişen bir isim. 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e kadar darbe süreçlerinde rol almış birisi. Son dönemlerinde CIA adına FETÖ’ye yanaşıp, ona “muhterem efendim” diye mektuplar yazan bir şahsiyet.