İyi huylu kemik tümörlerinde tedavi nasıl olmalı?

Çoğunlukla farklı amaçlarla çekilen röntgende tesadüfen tespit edilen iyi huylu kemik tümörleri genellikle çocukluk ve gençlik (ergenlik) dönemlerinde ortaya çıkıyor. İyi huylu kemik tümörü mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya, Çocukluk ve gençlik dönemlerinde ortaya çıkan iyi huylu kemik tümörleri hakkında bilgi verdi.

Çocukluk ve gençlik dönemlerinde sıkça görülen iyi huylu kemik tümörleri çoğunlukla hastanın başka bir amaçla çekilen röntgeninde tesadüfen tespit ediliyor. Bu tümörler, kol veya bacak kemikleri gibi uzun kemiklerin aktif olarak büyüyen uçlarının yakınında oluşur. İyi huylu kemik tümörleri tipik olarak yerinde kalır ve ölümcül olma olasılığı düşük olsa da, yine de anormal hücrelerdir ve tedavi gerektirebilir. Bu konuda pek çok hastaya tesadüfen tanı konulduğunu dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya, iyi huylu kemik tümörlerinin tedavisini anlattı.

VÜCUDUN DİĞER YERLERİNE YAYILMAZ

Kemik tümörlerinin genellikle iyi huylu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ufuk Özkaya "İyi huylu kemik tümörleri, çocukluk ve gençlik dönemlerinde farklı nedenlerle çekilen röntgenlerde tespit edilmektedir. Kemiklerde görülen birçok tümörün kanser olmadığı bilinmesi gereken önemli bir noktadır. Kemiklerde kanser olarak tanımlanmayan benign (iyi huylu) kemik tümörleri de görülebilir. Benign kemik tümörleri vücudun diğer bölümlerine yayılmaz. Ayrıca çoğunlukla cerrahi müdahale ile iyileştirilebilir ve yaşam kaybı riski neredeyse yoktur." diye konuştu.

İYİ HUYLU KEMİK TÜMÖRLERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çocuklarda görülen iyi huylu kemik tümörü kendiliğinden kaybolduğunu dikkat çeken Ufuk Özkaya, tedavi süreci ile ilgili bilgi verdi:

"Bu tümörler zamanla kendi kendine küçülerek yok olma özelliğine sahiptir. İyi huylu kemik tümörlerinde cerrahi yönteme başvurmak yerine, düzenli kontrol ve takip çok daha önemlidir. Kemik tümörlerinde cerrahi yönteme karar vermek için çeşitli kriterlere bakılır. Tümörün kemik kırılmasına sebep olacak kadar bünyeye zarar vermesi gerekir. Kemiğin büyümesi olumsuz etkilenmelidir. Kemikte bir kısalığa veya eğriliğe sebep olmalıdır. Tanıyla ilgili bir şüphede tümörün bulunduğu bölgeden örnek almak gerekiyorsa cerrahi yönteme başvurulabilmektedir. Tümör sıvısı, genellikle berrak ve sarımsı renktedir. Daha sonra ise tümör içerisindeki radyoopak madde enjekte edilebilir. Belirtilere göre kortizon ya da demineralize kemik matriksi ya da kemik iliği de enjekte edilebilmektedir."

İyi huylu kemik tümörü mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum olduğunu anlatan Prof. Dr. Ufuk Özkaya, hastalığın semptomlarına göre kişiye en uygun tedavi şeklinin uzman kontrolünde belirlebileceğini sözlerine ekledi.