İyi bir tercih nasıl olmalı? Üniversite seçerken 7 adımda doğru tercih!

Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için tercih maratonu başladı. Ancak yerleşebilmek için bazı kritik ipuçlarını bilmek gerekiyor. Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel doğru tercih için kritik ipuçları verdi. İşte üniversite seçerken yedi adımda doğru tercih…

Üniversite maratonunun en kritik dönemecine gelindi. Tercih dönemi 5 Ağustos’ta başladı. Barajı aşan aday sayısı geçen yıla göre düştü. Sınavın zor olması, barajı aşan adaylar için bu yıl bir avantaja dönüştü. Geçen yıllara göre değişen puan ve sıralamalarla adaylar en doğru tercihi yapmanın ve hayalindeki üniversiteye yerleşmenin peşinde. Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel’e göre bu yıl adaylar için tercih yapmak faizsiz krediyle ev almak gibi. Adayların bu avantajları doğru kullanması gerektiği uyarısında bulunan Çiftel, doğru tercih için kritik ipuçları verdi. İşte yedi adımda doğru tercih…

‘İYİ BİR TERCİH’ NASIL OLMALI?

“İyi bir tercih, en son tercihini nerede durduracağınla ilgilidir. Yukarı istediğinizi yazabilirsiniz. Önemli olan 24 tercihin genelini gerçekçi ve rasyonel yapabilmek, şansımızı arttırabilmek ve son tercihte güvenlik alanı oluşturmak. Ben bu sene mutlaka üniversiteli olmak istiyorum diyorsan son tercihlerinde nereye ineceğini bilmelisin…”

Dr. Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programında konuşan Çiftel’den kritik tercih dönemi öncesinde adaylara önemli uyarılar geldi. Üniversite adaylarına “bir uzmandan yardım alın” tavsiyesinde bulunan Çiftel’e göre liste oluştururken tercih aralıkları bu yıl, geçen yıla göre daha farklı olmalı.

TERCİH ARALIKLARINA DİKKAT!

Yüzde 20-30 yukarıya kadar çıkın. Mutlaka aynı oranda aşağı inin. Ama siz 50 binle 100 bin arasındaysanız yüzde 40’a kadar da aşağıya inmelisiniz. Hele de 100 binin altında aşağıya inişler yüzde 70 e kadar olmalı. Bu yıl eşit ağırlık ve sözelde biraz daha dikkat etmek lazım. İyi tercih, yaptığım netler ve başarı sıralamasıyla girebileceğim en yüksek puanlı yere girebilmektir.

YOLUNUZDAN SAPMAYIN

Fikriniz neyse, ne olmak istiyorsanız o yoldan çok sapmayın. “Puanımın yettiği yerleri yazayım, kurtulayım” demeyin. İdeallerinizle ilgili bir kararınız varsa çok fazla yoldan sapmayın. Ne olmak istediğiniz, hangi üniversitede okumak istediğiniz birinci noktanız olmalı.

PUANINIZI DOĞRU OKUYUN!

Elimize aldığımız puanı okurken nelere dikkat edeceğiz? YKS’ye baktığımız zaman TYT’de ön lisans tercihleri için 150 puanı aşmak gerekiyor. Özel yetenek için de bu dört yıllık da olabilir… Özel yetenek sınavlarına başvuru yapabilmek için de yine TYT’den 150 puan ve üzeri almak yeterli. Fakat bununla ilgili özellikle altını çizmek istiyorum. Öğretmenlikler farklı bir kategoride yer alıyor. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu için örneğin konservatuar, müzik resim öğretmenliği diyorsak en düşük 800 bininci sıralamada yer almak gerekiyor 150 almak yetmeyecek. Lisans tercihi yapmış olmak için de AYT’den 180 puan ve üzeri almak gerekiyor.

BARAJA DİKKAT!

Eşit ağırlık puan türünde ilk 125 bine girememişsen hukuk tercih edemezsin. Mühendislik yazabilmek için 300 bin… Mimarlık için 250 bin. Tıp geçen yıl 40 bindeydi, bu sene 50 binde bırakıldı. Öğretmenlik için 300 bin, eczacılık için 100 bin, diş hekimliği için ise 80 binlik sıralamada olmak zorundayız.

PUANA DEĞİL, SIRALAMAYA BAKIN’

Tercihlerde sıralamaları kullanacağız. Puan kullanmayacağız, kesinlikle sıralama kullanarak tercih yapmalıyız. Barajı aşan öğrenci sayısında oldukça büyük bir düşüş yaşandı.

Geçen sene barajı aşan öğrenci sayısı 300 bin değil 600 binlerdeydi. O zaman o 600 bindeki sıralamada yapılmış tercihler var. Biz tercih yaparken neyi esas alacağız? Bir önceki senenin başarı sıralamalarını ve puanlarını… Sayısal, sözel ve eşit ağırlıkta ciddi bir fark oluştu, neredeyse yarı yarıya azaldı. Bu seneye özel herkes tercih yapsın elinden geldiğince. Faizsiz krediyle ev almak gibi… İki kişiden biri üniversiteye yerleşecek. Tercihte esas olanın sıralama olduğunu unutmayın.

ÖZEL KOŞULLARA DİKKAT!

Özel koşulları mutlaka okuyun. Tercih edeceğiniz yükseköğretim programlarının adaylarda aradığı bazı özel koşullar olabilir. Bu nedenle ÖSYM kılavuzunu dikkatle inceleyelim. YÖK Atlas’a da bakın. 3 yıllık karşılaştırmalarla geliyor. Meslekler rehberi gibi çalışıyor. Tercih edeceğiniz bölümün özel koşullarını dikkatle incelemeniz önemli. Kazansanız da, şartlarınız uygun değilse kayıt yaptıramazsınız.

ALTTAKİ TERCİHE ÜZÜLME!

Kendi isteklerinize göre oluşturduğunuz listede en son olarak birinciyi kapatın, alttakine bakın ve kendinize sorun: Üzülür müyüm? Sonra bir alttakini kapatın ve yine sorun. Tüm listeye tek tek bakın ve son halini bu şekilde verin.