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İyi Aile Babası 4. bölüm fragmanı yayında!

21 Aralık 2020 Pazartesi - 9:54 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 9:54

Mehmet Ali için özel bir anlamı olan "Salı" günü gelip, çatar.


Mehmet Ali çok mutludur; çünkü o gün, salıdır. Aslı da onun bu özel günü için hazırlıklarını tamamlamıştır. Kocasının, salı günleri arkadaşları ile halı sahada maç yapmasının önemini bilmektedir. Ama durum Aslı'nın bildiği gibi midir? Yoksa, işin içinde başka bir şey mi var?
 

Oğulcan'ın ergenliği ise, araştırma konusu olacak cinstendir. Amcası Rıfkı bile çözüm bulmakta sıkıntı çekmektedir. Okulda da öğretmenleri illallah ettiren Oğulcan, Mehmet Ali ve Aslı'yı düşündürmektedir.
 
İyi Aile Babası yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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