Ivanka Trump ve Jared Kushner'in test sonuçları belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra yakın çevresinde bulunan herkes test yaptırdı. Trump'ın kızı Ivana Trum ve eşi Jared Kushner'in de koronavirüs test sonuçları açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra yakın çevresinde bulunan herkes test yaptırdı. Trump'ın kızı Ivana Trum ve eşi Jared Kushner'in de koronavirüs test sonuçları açıklandı.

Ivanka Trump ve Jared Kushner'in koronavirüs testleri negatif çıktı. IVanka Trump ve eşi aynı zamanda Donald Trump'a danışmanlık yapıyorlar ve yakın çalışıyorlar.

Trump2ın yardımcısı Pence de test yaptırmış ve koronavirüse yakalanmadığı açıklanmıştı.