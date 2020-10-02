02 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.145 0.13 EURO 9,1120 0.15
USD 7,7630 0.22 ALTIN 475,790 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ivanka Trump ve Jared Kushner'in test sonuçları belli oldu

02 Ekim 2020 Cuma - 17:09 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 17:09

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra yakın çevresinde bulunan herkes test yaptırdı. Trump'ın kızı Ivana Trum ve eşi Jared Kushner'in de koronavirüs test sonuçları açıklandı.


ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra yakın çevresinde bulunan herkes test yaptırdı. Trump'ın kızı Ivana Trum ve eşi Jared Kushner'in de koronavirüs test sonuçları açıklandı.
 
Ivanka Trump ve Jared Kushner'in koronavirüs testleri negatif çıktı. IVanka Trump ve eşi aynı zamanda Donald Trump'a danışmanlık yapıyorlar ve yakın çalışıyorlar. 
 
Haberi Beyaz Saray yardımcısı Carolina Hurley Twitter hesabından duyurdu. 
 
Trump2ın yardımcısı Pence de test yaptırmış ve koronavirüse yakalanmadığı açıklanmıştı. 

ETİKETLER

trump corona ıvana trump
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.