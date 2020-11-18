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Ivanka Trump'ın maskesi düştü! 'Lanet fakir insanlar...'
Ocak 2021'de ABD Başkanlığı görevini Joe Biden'a devretmeye hazırlanan Trump'ın hem kendisi hem de ailesi hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ivanka Trump'ın eski en yakın arkadaşı, ABD Seçimleri'nde Joe Biden'a oy verdiğini ve Ivanka'nın gerçek yüzünü herkesin görmesi gerektiğini söyledi. Lysandra Ohrstrom'un kaleme aldığı makalede yazdıkları olay yarattı.