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Ivana Sert soluğu orada aldı! Yorum yağdı...

26 Aralık 2020 Cumartesi - 9:09 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 9:09

Ivana Sert, hafta sonu sokağa çıkma yasağından sonra soluğu İzmir’de aldı.


İvana Sert, hafta sonu sokağa çıkma yasağından sonra soluğu İzmir’de aldı.
 
Termal bir otelde konaklayan tasarımcının, havuzda verdiği pozlar beğeni topladı.
 
Sert’e hayranları Instagram’dan, “Taş gibisin” ve “Güzelliğin büyüledi” gibi yorumlar yaptı.
 

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