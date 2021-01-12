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İvana Ser'ten sevgilisine büyük jest
Bir moda programı ile ekranlara dönen İvana Sert, sevgilisi Sezer Dermenci'nin doğum gününü kutlamak için Sarıyer'de bir otel odası tuttu. Sert, tarihi bir yapıda kalmayı tercih ettiklerini belirtti. Sevgilisine evde kahvaltı yaparken, "Valizi topla" diyerek, otele götüren Sert, sevgilisinin de kendisi gibi tarih sevgisi olduğunu ve bu yüzden tarihi bir yapıda kalmayı tercih ettiklerini belirtti.