İvana Sert'in eski sevgilisi ünlü rallici Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma!

Kılıçoğlu, 2 yıl ilişki yaşadığı Çelebi’nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İfadesinde Çelebi’nin elleriyle boynunu sıktığını anlatan Kılıçoğlu, “Can Çelebi ‘Bak seni öldürürüm, hiçbir eşyanı bu evden alamazsın’ diyerek tehditlerde bulundu ve itekleyerek duvarın olduğu bölüme düşürdü. İmdat diye bağırmam üzere polis ekipleri geldi, şikâyetçiyim” demişti. Savcılığa ifade veren Can Çelebi ise kendisinin şiddete uğradığını belirterek şikâyetçi olmuştu.

ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYOR

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Savcılık soruşturması devam ederken, Kübra Senemay Kılıçoğlu 1 aylık tedbir süresinin bittiğini ve Can Çelebi’nin tehditlerini sürdürdüğünü iddia ederek yeniden korunma talebinde bulundu.