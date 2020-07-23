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İTÜ'de "Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği" bölümü açılıyor

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 12:35 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 12:35

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi altında Türkiye’nin ilk yapay "Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği" bölümü kuruluyor.


İTÜ açıklamasına göre, 2020-2021 yılında ilk öğrencilerini kabul  edecek olan bölüm, İTÜ bünyesinde yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası yapay  zeka ve veri mühendisliği çalışmalarını lisans eğitimine taşıyor.
 
Yapay zeka teknolojileri, dünyada her gün üretilen 2,5 kentilyon  verinin analizinden robotikten doğal dil işlemeye; bilgisayar ile görü gibi ileri  teknolojilerden sağlık hizmetlerine, telekomünikasyondan imalata pek çok farklı  alanda kullanılıyor. 2021 yılının sonuna gelindiğinde ise yeni gelişen  teknolojilerin en az yüzde 80'inin yapay zeka teknolojilerinden beslenmiş olacağı  öngörülüyor.
 
Programa girecek 40 öğrenci, Türkiye'nin ilk yapay zeka ve veri  mühendisleri olarak Türkiye ekonomisinin ve sektörlerinin şekillenmesine liderlik  edecek.
 
İTÜ'de yapay zeka altyapısıyla ilgili çalışmalar, 2018'den beri İTÜ  Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından destekleniyor.
 
Aynı zamanda İTÜ ARI Teknokent, akademiyle sektörü buluşturarak yüksek  teknoloji çözümleri geliştiriyor ve startuplara destek sağlıyor.
 
"Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği" bölümü, yapay zeka ve veri bilimi  konusunda sadece temel mühendislik uygulamalarının değil, yeni yapay zeka ve veri  bilimi algoritmalarının da geliştirileceği güçlü bir ekosistem oluşturacak.
 
Bölüm, kritik önem taşıyan alanlarda milli teknolojilerin gelişmesine  katkı sağlayacak.
 
İTÜ, 2018 Ocak ayında açıklanan QS Alan Bazlı Dünya Üniversite  Sıralamaları'nda ve 2020 Haziran ayında açıklanan URAP Alan Bazlı Dünya  Üniversite Sıralamaları'nda Bilgisayar Bilişim Fakültesi dahil 11 fakültesi ile  Türkiye'den en yüksek başarıyı gösteren üniversite oldu.
 
Son 5 yılda yapay zeka alanındaki bilimsel çıktılarına 926 atıf alan  İTÜ, bu alanda Türkiye üniversiteleri arasında 1'inci sırada yer aldı.
 

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İTÜ Yapay Zeka Veri Mühendisliği
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