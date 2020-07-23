İTÜ'de "Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği" bölümü açılıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi altında Türkiye’nin ilk yapay "Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği" bölümü kuruluyor.

İTÜ açıklamasına göre, 2020-2021 yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan bölüm, İTÜ bünyesinde yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası yapay zeka ve veri mühendisliği çalışmalarını lisans eğitimine taşıyor.

Yapay zeka teknolojileri, dünyada her gün üretilen 2,5 kentilyon verinin analizinden robotikten doğal dil işlemeye; bilgisayar ile görü gibi ileri teknolojilerden sağlık hizmetlerine, telekomünikasyondan imalata pek çok farklı alanda kullanılıyor. 2021 yılının sonuna gelindiğinde ise yeni gelişen teknolojilerin en az yüzde 80'inin yapay zeka teknolojilerinden beslenmiş olacağı öngörülüyor.

Programa girecek 40 öğrenci, Türkiye'nin ilk yapay zeka ve veri mühendisleri olarak Türkiye ekonomisinin ve sektörlerinin şekillenmesine liderlik edecek.

İTÜ'de yapay zeka altyapısıyla ilgili çalışmalar, 2018'den beri İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından destekleniyor.

Aynı zamanda İTÜ ARI Teknokent, akademiyle sektörü buluşturarak yüksek teknoloji çözümleri geliştiriyor ve startuplara destek sağlıyor.

"Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği" bölümü, yapay zeka ve veri bilimi konusunda sadece temel mühendislik uygulamalarının değil, yeni yapay zeka ve veri bilimi algoritmalarının da geliştirileceği güçlü bir ekosistem oluşturacak.

Bölüm, kritik önem taşıyan alanlarda milli teknolojilerin gelişmesine katkı sağlayacak.

İTÜ, 2018 Ocak ayında açıklanan QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları'nda ve 2020 Haziran ayında açıklanan URAP Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları'nda Bilgisayar Bilişim Fakültesi dahil 11 fakültesi ile Türkiye'den en yüksek başarıyı gösteren üniversite oldu.

Son 5 yılda yapay zeka alanındaki bilimsel çıktılarına 926 atıf alan İTÜ, bu alanda Türkiye üniversiteleri arasında 1'inci sırada yer aldı.