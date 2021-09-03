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İtsnabul'da beklenen yağmur geldi! Sağanak bir çok ilçede etkili oluyor...

Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN-Buğra AKAY/İSTANBUL,(DHA)  |  03 Eylül 2021 Cuma - 7:22 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 7:26

İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer etkili oluyor.


Kentte gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.
 
 
Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı kişiler da tedbirli davranarak yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Yağmura yollarda yakalanan kişiler ise ıslanmamak için tente ve saçak altlarına sığındı.
 
 
Öte yandan, Üsküdar'da sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
 
 
Yağmur, yer yer etkisini sürdürmeye devam ediyor.
 

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