Gazetevatan.com » Dünya » İtirafıyla dünyayı sallamıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı!
İtirafıyla dünyayı sallamıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı!
İşe gitmeden önce arabasında bir video çekip sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler Facebook tarafından yayından kaldırılmadan önce bir milyondan fazla kez görüntülendi, on binlerce kez paylaşıldı. Sosyal medya anında ikiye bölündü; ona destek olanlar çıktığı gibi "akıl hastanesine kapatılması gerektiğini" düşünenler de oldu. Sosyal medyadan sonra dünya basının da ilgisini çeken görüntüler ve sağlık görevlisinin açıklamaları gazetelerin birinci sayfasına yer aldı. Dünya basının da ilgisini çeken açıklamalar gündem yaratırken genç kadın işinden kovuldu.