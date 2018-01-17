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İtirafçı FETÖ'cü Yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesiyle 2 yüzbaşı tutuklandı

17 Ocak 2018 Çarşamba - 17:43 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 17:43

'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim olan itirafçı Yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesiyle 2 yüzbaşı tutuklandı.


Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) üyesi olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda 2 yüzbaşı daha tutuklandı.
 
AA'nın aktardığına göre, FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Akın'ın beyanı üzerine gözaltına alınan yüzbaşılar Engin Yaman ve Nurettin Kaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.
 
Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelileri "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
 
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 2 şüpheli tutuklandı.

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İtirafçı FETÖ Yüzbaşı Burak Akın
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