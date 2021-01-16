Itır Esen'in deprem enkazı üzerinde verdiği poza tepki yağdı!

Itır Esen ve AKUT Vakfı'nın depreme dikkat çekmek için hayata geçirdiği farkındalık etkinliği ortalığı karıştırdı. Esen'in deprem enkazı üzerinde poz vermesi gündem oldu.

Görüntüler amatör kameralar tarafından kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Tepkilerden AKUT Vakfı da nasibini aldı. Vatandaşlar, 'Bu nasıl farkındalık?' diye sitem etti.

Sosyal medyada Itır Esen ve AKUT Vakfı'na gelen tepkilerden bazıları şöyle:

- Bu nasıl farkındalık yaratmak?! Dalga geçer gibi. Orda kaç insan hayatından oldu? Kaç insanın evi yuvası yıkıldı?

- Depreme farkındalık için enkaz üstünde çekim yapmaları çok normal ama abiye ile süslü takılar ve makyaj ile çekim yapması baya tuhaf. Ne anlatmak istiyorlar, bu nasıl bir farkındalık? Keşke depremde kalan insanların duygularını yansıtan bir çekim olsaydı.

- Onun poz verdiği taşın altında çok canlar kayboldu.