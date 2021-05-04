İtikaf ne demek? İtikaf şartları nedir, itikaf ibadeti ne demek, nasıl yapılır?

Ramazan’ın son günleri yaşanırken, Ramazan ayı ibadetleri arasında yer alan itikaf ibadeti de yeniden gündeme geldi. Ramazan ayı boyunca ibadetlerini yerine getirmek isteyenler itikaf ibadetine dair araştırma yapmaya başladı. Peki, İtikaf ne demek? İtikaf ne zaman, nasıl yapılır?

Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala itikaf ibadeti araştırılmaya başlandı. İtikaf bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkilerini asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kalmasıdır. İtikaf günleri ise bugün başlıyor. Tövbe etmek adına yapılan ve Allaha yakın olma amacı taşıyan itikaf ibadetine dair merak edilenler…

İTİKAF NE DEMEK?

İtikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre orada durmasıdır.

İTİKAF İBADETİ NASIL YAPILIR?

İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. İtikaf ibadetinin yerine getirildiği camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

İTİKAF İBADETİ ZAMANI

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77). "İtikaf", ramazanın son 10 gününde yapılır.

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290).

EVDE İTİKAF YAPILIR MI?

Camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 658-662).

Geçen yıl Covid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde ifa edilemeyen itikaf, bu ramazanda il ve ilçelerdeki mülki amirliğin onay vermesi durumunda müftülüklerin belirlediği camilerde yapılabilecek. İtikaf ibadetinde asıl olanın camilerde yapılması olmakla birlikte salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarak kullanılan bir odasında ibadet şartlarının gözetilerek yapılabileceği tavsiye ediliyor.