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İthal edilen beyaz eşyalarla ilgili flaş karar! 2 aylık süre tanındı

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 17:56 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 18:00

Çamaşır, bulaşık, kurutma makineleri, buzdolabı ve televizyonların ithalatında, "enerji verimliliği" açısından çevreye duyarlı olup olmadıklarına yönelik denetimler yapılabilmesinin önü açıldı.


İthalatta ürün güvenliği  denetimleri, tüketicilerin ve sanayicilerin güvenli ürün kullanabilmesini  sağlamayı, haksız rekabeti önlemeyi, güvenli ürün üreten ve ithal eden firmaları  korumayı, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin korunmasını amaçlıyor.
 
Söz konusu denetimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi  (TAREKS) üzerinden tamamen elektronik ortamda yapılan başvurular aracılığıyla  yürütülüyor. Bu başvurular risk değerlendirmesine tabi olarak denetime  yönlendirilebiliyor. Bu kapsamda, güvenli ürün ithal eden firmaların daha az,  güvensiz ürün ithal eden firmaların ise daha fazla denetlenmesi ve güvensiz  ürünlerin Türkiye'ye girişine engel olunması hedefleniyor.
 
Bu çerçevede, araç parçalarından oyuncaklara, tüketici ürünlerinden  tıbbi cihazlara, makinelerden tekstil ürünlerine, telekomünikasyon ürünlerinden  kişisel koruyucu donanımlara kadar birçok ürün grubunda ithalat aşamasında  denetimler yapılırken, ürün güvenliği yanında enerji verimliliği kontrolleri de  gerçekleştiriliyor.
 
AB'ye de uyumlu adım
 
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan çalışmalarla uyumlu  şekilde, ithalat aşamasında enerji verimliliği açısından denetlenebilmeleri  amacıyla bazı ev tipi buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır ve kurutmalı çamaşır  makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon gibi ürünler, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığının "Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin  Yönetmeliği" ile "Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği" kapsamına alındı.
 
Böylelikle yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri  ile uyumlu olacak şekilde söz konusu ürün gruplarının ithalat aşamasında enerji  kullanımı açısından da etkin denetlenmesinin önü açıldı.
 
Enerji tasarrufu sağlanacak
 
Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan  düzenlemesiyle çok enerji harcayan verimsiz ürünlerin ithalatının engellenmesi ve  bu ürünlerin kullanılmamasıyla enerji tüketiminde büyük ölçüde tasarruf  sağlanması amaçlanıyor.
 
Böylelikle çevrenin korunması yönünde önemli bir adım atılırken,  Türkiye’nin enerji açığının azaltılmasına da katkı sağlanmış olacak.
 
Öte yandan, ithalatçı firmalara söz konusu ürünlerin ithalat  işlemlerinde sorun yaşamamaları için 2 aylık geçiş süreci tanındı.

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