İtfaiye erinden kız arkadaşına unutulmayacak evlilik teklifi

Bolu itfaiye personeli Çağatay Depe, kız arkadaşı Neslihan Saklı'ya unutamayacağı bir evlilik teklifi sürprizi yaptı. Depe, hazırladığı senaryo gereği kız arkadaşının ailesiyle birlikte yaşadığı eve girdiği sırada asansörün durmasını sağladı. Asansörde kaldığını sanan genç kız, durumu itfaiyeye haber verdi. Senaryodan haberleri olan itfaiye ekipleri, gerçek kurtarma olayına gider gibi olay yerine geldi. Ekipler ve itfaiye personeli Çağatay Depe, asansörün kapısını açtı. Genç kız, kapının açılmasıyla karşısında dizlerinin üstüne çökmüş sevgilisi Çağatay Depe'yi görüne büyük şok yaşadı. Depe kız arkadaşına evlenme teklif etti. Neslihan Saklı, itfaiyeci Depe'nin evlilik teklifini kabul etti. Depe yanında getirdiği yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı.

Böyle bir evlilik teklifini hiç beklemediğini belirten Neslihan Saklı, "Asansörde kalınca korktum. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Çağatay Depe ise, "Öncelikle böyle bir şey yaparken çok düşündük. Evlilik teklifimi sevdiğim mesleğimle birleştirmeyi düşündüm. Buradan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bir ömür boyu beraber oluruz. İnşallah beraber yaşlanırız." diye konuştu.