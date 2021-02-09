İtalyan spiker Diletta Leotta sevgilisi Can Yaman'la pozunu paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde poligona giden ikili bu kez at çiftliğini ziyaret etti. Leotta sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı 'bir zamanlar' notuyla yayınladı.

İlk zamanlar 'reklam aşkı' olduğu iddia edilen ilişki bugünlerde doludizgin devam ediyor. İTALYA'DA SERVET KAZANACAK! Son olarak 'Bay Yanlış' dizisinde boy gösteren Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da dizi anlaşması yaptı. Yaman'ın bölüm başı alacağı ücret ise dudak uçuklattı. Geçtiğimiz yıl Roma ve Yunanistan ’a giden Can’ı havalimanında yüzlerce hayranı karşılamış, polis, izdihama karşı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturmuştu. İtalya’nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizide rol alacak. Can Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrolde olacak. 31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.