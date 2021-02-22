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İtalyan büyükelçi BM konvoyuna düzenlenen saldırıda öldü

22 Şubat 2021 Pazartesi - 14:25 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 14:26

İtalya'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi, BM konvoyuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.


Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu sabah yerel saatle 10.15 sularında Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu saldırıya uğradı.
 
Kanyamahoro kasabasında gerçekleşen saldırıda önce iki kişinin öldüğü duyuruldu. Ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kongo Demokrtaki Cumhuriyeti büyükelçisi ve yanındaki polisin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
 
Reuters haber ajansı, saldırganların konvoydaki bazı kişileri rehin almaya çalıştığını bildiriyor. Virunga Ulusal Parkı civarında çok sayıda silahlı grup varlık gösteriyor. Demokratik Kongo ile Ruanda ve Uganda sınırları arasında kalan bölgede sık sık ulusal park ziyaretçileri hedef alınıyor.
 

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