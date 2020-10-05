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İtalya'ya gitmeye çalışan 180 kaçak göçmen yakalandı

AA |  05 Ekim 2020 Pazartesi - 0:19 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 0:19

İzmir Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ege Denizi'nde balıkçı teknesi görünümlü özel tekneyle yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışan 180 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi de gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge  Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı desteğiyle, A.F.A. ve M.K'nın  İstanbul'dan İzmir'in Karaburun ilçesindeki bir limana balıkçı teknesi görünümlü  özel tekneyle gelerek İtalya'ya kaçak göçmenleri götüreceği bilgisine ulaşıldı.
 
Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında  teknik ve fiziki takibe alınan teknenin limandan ayrılarak uluslararası sulara  çıktığı Yunanistan'nın Midilli Adası ile Bozcaada arasına geçip burada beklediği,  daha sonra Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir limana gelerek yakıt aldıktan  sonra uluslararası sulara çıkarak yeniden Yunanistan'nın Midilli Adası ile  Bozcaada arasında beklemeye başladığı tespit edildi.
 
Teknenin daha sonra Bozcaada'nın güneyine çıkarak Çanakkale'nin Ezine  ilçesinde bulunan Dalyan Mahallesi yakınlarında karaya yaklaşıp kaçak göçmenleri  alarak denize açıldığı belirlendi.
 
İzmir ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege  Deniz Bölge Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri  tarafından belirlenen mevkiye yapılan operasyonda, 144'ü teknede, 36'sı karada  olmak üzere toplam 180 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri organize  ettiği gerekçesiyle 1 Türk vatandaşı da gözaltına alındı.
 
Şüpheli Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına gönderilirken, diğer  organizatörlerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
 

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İzmir tekne yasa dışı Ege Denizi
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