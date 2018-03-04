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İtalya sandık başında! Umut yok

AA |  04 Mart 2018 Pazar - 9:49 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 9:49

İtalya'da seçmenler, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunu belirlemek için sandık başına gidiyor. Anketler, büyük bir yarışa sahne olması beklenen seçimlerde, merkez sağ ittifakını önde gösteriyor. Ancak İtalya'da hiçbir parti veya ittifakın tek başına iktidar olması beklenmiyor.


İtalya'da yaklaşık 51 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Temsilciler  Meclisi için 18, Cumhuriyet Senatosu içinse 25 yaşını doldurmuş İtalyan  vatandaşları oy verebiliyor.
 
Seçmenlerin yurt dışında yaşayan yaklaşık 4,1 milyonu, mektupla oy  kullandı. Yurt dışından gelen oylarla Temsilciler Meclisinin 12, Cumhuriyet  Senatosunun ise 6 üyesi belli olacak.
 
İtalya sınırları içinde 20 seçim bölgesinde toplam 61 bin 552 seçim  noktasında sandık başına giden yaklaşık 46,6 milyon seçmen Temsilciler Meclisinin  618 üyesini, seçmenlerin 42,8 milyonu Cumhuriyet Senatosunun 309 üyesini  belirleyecek.
 
Toplam 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi için 3 bin 901, 315  sandalyeli Cumhuriyet Senatosu için ise bin 958 aday yarışıyor.
 
Üç ana blok: Merkez sol, merkez sağ ve M5S
 
Toplamda 30'dan fazla partinin oy pusulasında yer alacağı seçimde,  bazı ittifaklar ve partiler öne çıkıyor. Seçim yarışının üç ana bloku, merkez sol  ittifakı, merkez sağ ittifakı ve 5 Yıldız Hareketi (M5S) olarak sıralanıyor.
 
 Halihazırda iktidardaki koalisyon hükümetinde bulunan ve Matteo Renzi  liderliğindeki Demokrat Partinin (PD) başı çektiği merkez sol ittifakında Emma  Bonino'nun liberal Avrupa partisi, Giulio Santagata'nın Birlikte partisi ve  Beatrice Lorenzin'in merkezci Popüler Sivil Liste partisi yer alıyor.
 
Merkez sağ ittifakında ise eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin liberal  muhafazakar Forza Italia partisi, Matteo Salvini'nin aşırı sağcı Lig partisi,  Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi ve Raffaele  Fitto'nun Hristiyan demokrat Biz İtalya'yla partisi birlikte yarışıyor.
 
 
 
 
 
Forza Italia'nın lideri Berlusconi, 2013 yılında vergi kaçakçılığından  suçlu bulunmasının ardından 6 yıl boyunca kamu hizmetlerinden mahrum edilmişti.  Berlusconi, bu sebeple seçimlere adaylığını koyamadı. Berlusconi, konuyu Avrupa  İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı ancak seçimlere kadar kararın açıklanması  beklenmediği için Forza Italia'nın başbakan adayı Avrupa Parlamentosu (AP)  Başkanı Antonio Tajani oldu.
 
İki ana ittifak dışında bazı partiler tek başına öne çıkıyor.  İttifakların en güçlü rakibi 31 yaşındaki Luigi Di Maio liderliğindeki popülist 5  Yıldız Hareketi (M5S) partisi.
 
Senato Başkanı Pietro Grasso liderliğindeki sosyal demokrat Özgür ve  Eşit (LeU) partisi de seçime tek başına katılan bir diğer önemli parti. Özgür ve  Eşit partisinin, ülkedeki sol kesimin oylarının bir kısmını alması bekleniyor.
 
 Anketlere göre zafere en yakın taraf merkez sağ ittifakı
 
Demos, Euromedia ve IPR gibi önde gelen araştırma şirketlerinin son  seçim anketlerine bakıldığında, merkez sol ittifakın oy oranının yüzde 25 ile 28  arasında seyretmesi bekleniyor.
 
M5S'nin oy oranının da yüzde 26 ile 28 arasında olacağı tahmin  ediliyor ancak partinin başbakan adayı Di Maio, cuma günü "son seçim anketlerine  göre 5 Yıldız Hareketi için muhalefet döneminin sona erdiğini ve iktidar  zamanının başladığı" açıklamasını dile getirmişti.
 
Son anketlerde iktidara en yakın taraf ise yüzde 35 ile 38 arasında oy  alması beklenen merkez sağ ittifakı. Ülkede oranı bir hayli yüksek olan "kararsız  seçmenlerin" oylarının bir kısmının merkez sağ ittifakına yönelmesi durumunda,  ittifak tek başına iktidara gelebilir.
 
Ancak merkez sağ ittifakı, anketteki tahminlerin üzerine çıkamazsa,  koalisyon görüşmelerinin yapılması muhtemel görünüyor. Fakat seçimlerde yarışacak  merkez sol, merkez sağ ve M5S'den oluşan üç ana blok da şimdilik "kimse tek  başına iktidar olacak oyu alamazsa koalisyon kurma yoluna girmeyeceklerini ve  tekrar seçime gidileceğini" söylüyor.
 
Yeni seçim kanunu
 
İtalya, geçen yıl onaylanan "Rosatellum 2.0" adlı yeni seçim kanunuyla  sandığa gidecek. Kanunla 1993'ten bu yana yüzde 4 olan seçim barajı, yüzde 3'e  düşürüldü.
 
Kanuna göre parlamentoda sandalye sayısının üçte biri çoğunluk, üçte  ikisi ise nispi temsil esasına göre belirlenecek. Kanun ayrıca parlamentoda  kadın-erkek dengesini sağlamak üzere tek bir partide iki cinsiyetten birinin,  yüzde 60’tan fazla olmasını engelliyor.
 
Yeni yasa, seçim öncesi ittifak ve koalisyon anlaşması yaparak  seçimlere giden partilere, tek başına seçimlere giren partilere nazaran sandalye  aritmetiğinde daha fazla avantaj tanıyor.
 
 
Bugün ayrıca İtalya'nın Lazio ve Lombardiya bölgelerinde, bölge  başkanı ve bölge konseyinin belirlenmesi için de oy kullanılacak.
 
 

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