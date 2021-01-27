İtalya onları konuşuyor! Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta aşkı...

ÇİÇEKLER CAN YAMAN'DAN MI?

İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar da geçtiğimiz haftalarda İtalyan basınına yansımıştı. Güzel sunucu, bir demet çiçekle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını söylemişti. Leotta'ya ulaşan çiçekleri Can Yaman'ın gönderdiği ifade edilmişti.