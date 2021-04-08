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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 22:42 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 22:42

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı.


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İtalya Gaiani Draghi
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