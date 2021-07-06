İtalya İspanya maçı ne zaman? İtalya İspanya EURO 2020 yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020'de ilk finalist belli oluyor. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarı final heyecanı İtalya İspanya maçı ile devam ediyor. Futbolseverlerin gözü nefesleri kesecek İtalya İspanya karşılaşmasına çevrildi. Rakiplerini eleyerek yarı fiale kadar yükselen İtalya ile İspanya bu kez final bileti için sahada olacaklar. Peki, İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İtalya İspanya EURO 2020 yarı final maçının detayları...

EURO 2020'de yarı final heyecanı yaşanıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) iki dev İtalya ve İspanya kozlarını paylaşacak. Yarı finalin ilk maçında İtalya İspanya karşı karşıya gelecek. İki dev zirve için mücadele edecek. Peki, İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İtalya İspanya EURO 2020 yarı final maçının detayları...

İTALYA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İlk yarı final maçında, turnuvanın iki tecrübeli takımı İtalya ile İspanya, kozlarını paylaşacak. Bugün TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, tecrübeli Alman hakem Felix Brych yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

KUPA İÇİN ÇETİN KARŞILAŞMA!

Turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden İtalya, 2000 ve 2012'deki turnuvalarda ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamamıştı.

Şampiyonanın en başarılı takımları arasında yer alan İspanya ise 1964, 2008 ve 2012'de zirveye çıktığı organizasyonda dördüncü kez kupaya uzanmak istiyor.

İTALYA - İSPANYA MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Koke (Llorente), Busquets, Pedri, Moreno, Olmo, Morata

32 MAÇTIR YENİLMİYOR

Milli Takım tarihinde 32 maç (Milli Takımlar seviyesinde dünyada en uzun 3. namağlup serisi) üst üste kaybetmeyerek rekor kıran Roberto Mancini'nin İtalya'sında, sakatlığı düzelen sağ bek Florenzi'nin Wembley'de oynama ihtimali bulunuyor.

İtalyanlar'ın 43 golüne İspanyollar, 40 golle cevap verdi

Luis Enrique'nin takımında ise eksik bir oyuncu yok. İki takımın daha önceki kapışmalarında İtalya 11 kez, İspanya 12 kez galip gelirken, 13 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İtalyanlar'ın 43 golüne İspanyollar, 40 golle cevap verdi.