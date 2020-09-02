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İtalya eski başbakanı Berlusconi corona virüse yakalandı

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 19:42 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 20:36

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.


İtalyan basınında çıkan ve Berlusconi'nin partisi Forza Italia  kaynaklarının doğruladığı habere göre, 84 yaşındaki liderin son Kovid-19 testi  pozitif çıktı.
 
Berlusconi'nin Milano yakınlarındaki Arcore kasabasındaki villasında,  izolasyon altında olduğu ve bir yandan da çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.   
 
Berlusconi'nin doktoru Alberto Zangrillo da basına yaptığı açıklamada,  ünlü siyasetçinin asemptomatik olduğunu ve kurallar gereği karantinada kalacağını  açıkladı.
 
Zangrillo, Berlusconi'ye, yakın dönemde İtalya'da Kovid-19 vakalarının  hızla arttığı Sardinya adasında bulunmasından ötürü test yapıldığını ifade etti.
 
Silvio Berlusconi, Ağustos ayında vakaların arttığı Sardinya adasında  görülmüştü. Berlusconi burada, daha sonra Kovid-19'a yakalandığı ortaya çıkan  arkadaşı iş adamı Flavio Briatore ile bir araya gelmişti. Berlusconi’ye o dönem  yapılan test sonucu negatif çıkmış, Briatore'nin test sonucu ise pozitif çıkmış,  tedavi altına alınmıştı.
 
Berlusconi'nin Kovid-19'a yakalandığının duyulmasının ardından aşırı  sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini de geçmiş olsun dileğinde bulundu.
 
  
 

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Berlusconi İtalya corona virüs
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