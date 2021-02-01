İtalya'dan 'mutasyonlu virüs' açıklaması: Maske işe yaramıyor

İtalya’da Kovid-19 ile Mücadele Gücü'nün başındaki isim Pier Luigi Bartoletti, B 117 virüsü olarak bilinen ve virüsün İngiltere varyantı olan bu mutasyonlu virüse karşı cerrahi maskelerin herhangi bir işe yaramadığını ileri sürdü.

Dünyada birbiri ardına ortaya çıkan koranavirüs mutasyonları, salgın endişesini daha da artıyor. İtalya ’da Kovid-19 ile Mücadele Gücü'nün başındaki isim Pier Luigi Bartoletti'den mutasyonlu virüs açıklaması geldi.

Bartoletti, B 117 virüsü olarak bilinen ve virüsün İngiltere varyantı olan bu mutasyonlu virüse karşı cerrahi maskelerin herhangi bir işe yaramadığını ileri sürdü.

"GENÇLERİ SON DERECE ETKİLİYOR"

Şu an kullanılan tıbbi maskenin yeni mutasyonlu virüse karşı bir işe yaramadığını iddia eden Bartoletti, "FFP2 veya FFP3 tipi maskelerin yeni virüs tipine karşı işe yarayabilir. Kapalı yerlerde maskeleri aşabiliyor. Daha öldürücü değil ama kesinlikle daha bulaşıcı. Gençleri de son derece etkiliyor. Kolay adapte olup hızlı hastalık yapıyor. Bu nedenle mutasyonlu varyanta karşı dikkatli olmalıyız. Tüm dünyada tedbirlerin daha da arttırılması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.